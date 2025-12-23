「子彈貫穿太陽穴」陳屍汽旅…死者是外埔某鵝肉店老闆疑債務問題走絕路

社會中心／台中報導

台中男22日被發現頭部中槍陳屍摩鐵。（圖／翻攝Google Map）

台中市外埔區昨（22）日上午驚傳一起命案。一名男子被發現倒臥在當地某汽車旅館房內，頭部有貫穿傷，現場遺留槍枝。警方接報到場後初步勘驗，現場並無外力介入痕跡，死者身分後續證實為當地小吃店的韓姓老闆（50歲）。檢警目前已報請相驗，並將深入追查槍枝來源及確切事發原因。

台中市消防局於昨日上午9時45分許接獲汽車旅館櫃檯人員報案，指稱房內傳出不明槍響。救護人員趕抵現場後，發現男子倒臥血泊之中，頭部兩側有明顯貫穿傷口，已無生命徵象。男子家屬接獲通知後趕赴現場，悲痛萬分並拒絕送醫，交由警方封鎖現場展開蒐證，初步研判排除他殺可能。

據了解，死者為一名韓姓男子、過去有傷害、詐欺等前科，目前在台中外埔地區經營鵝肉小吃店，近期疑受債務問題困擾，不排除因經濟壓力走上絕路。全案目前已報請檢察官相驗以釐清死因，警方將針對韓男生前通聯紀錄與現場留存證物進行比對，並嚴查涉案槍枝來源。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

