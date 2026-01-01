子彈買太貴？真相出爐 王定宇痛批馬文君：愛造謠又不專業

即時中心／温芸萱報導

國民黨立委馬文君日前發文稱國防部採購子彈每顆要價超過18元單價偏高，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇今（1）日在臉書反駁指出，相關比較混淆不同規格、用途與年代價格，並拿2005年台灣僅代工、由美方提供材料的6元代工費，錯誤對照2025年完整採購價格，直批此說法是造謠且不專業，呼籲外界勿被誤導。

馬文君日前發文稱國防部採購5.56公厘普通鋼心彈價格偏高，指出6200萬發子彈總價11億6932萬元，平均每發18.82元，並對比過去由軍備局205兵工廠自製、甚至外銷美國時，每發僅約6元。

對此，王定宇今日在臉書發文反駁，直言相關說法「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。王定宇表示，外界流傳的價格對比本質上就站不住腳，兩者雖然同樣叫「子彈」，但無論規格、用途或採購條件都完全不同，不能混為一談。他也反問，難道只要都叫「汽車」，價格就應該一樣嗎？

王定宇進一步指出，馬文君所引用的「一發6元」數據，來自2005年我國兵工廠協助美軍代工的特殊背景。當年美軍因伊拉克與阿富汗戰爭用量龐大，向台灣訂購3億發5.56公厘子彈，且合約明確規定火藥、底火、銅等關鍵材料皆由美方提供，台灣僅負責生產製造，該價格僅為代工費，並非完整成本。

最後，王定宇強調，拿2005年的代工價格，對比2025年的完整採購價格，又是不同品項、不同規格、不同年代，本身就是錯誤比較，這樣的說法不但缺乏專業，更容易誤導社會。他也批評，若仍持續散播相關錯誤訊息，只是在證明自己愛造謠又不專業。





