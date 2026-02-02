子瑜上雜誌封面辣翻！深V中空裝大秀美肌 逆天S曲線網狂讚「女神降臨」

記者陳宣如／綜合報導

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，近期在時尚圈持續發光，最新曝光的香港版《Harper's BAZAAR》2月號封面大片，再度展現她驚人的氣場與傲人身材。照片一釋出，立刻引發粉絲瘋狂討論，大家不僅讚嘆她的美貌，更被她兼具性感與高級感的造型深深吸引。

周子瑜登上香港版《Harper's BAZAAR》2月號封面人物。（圖／翻攝自IG @thinkaboutzu）

在本次時尚拍攝中，子瑜演繹了4套各具特色的造型，從柔美嫵媚到俐落幹練，每套都散發截然不同的魅力。其中，她身穿義大利精品Fendi焦糖色洋裝，細肩帶深V設計將她修長頸線與優雅肩膀完美呈現，裙身胸下與大腿側邊的鏤空花朵設計若隱若現，白皙肌膚透出高級性感氣息；搭配Tiffany & Co.珠寶與閃耀鑲鑽腕錶，整體造型華麗又不失優雅，外界紛紛讚嘆氣質宛如「女神降臨」。

周子瑜平坦緊實的腹肌線條清晰可見。（圖／翻攝自IG @thinkaboutzu）

子瑜隨後換上寶藍色中空剪裁西裝，單穿撞色內衣Bra，搭配同色西裝半身裙，性感中帶俐落力量感。上圍曲線與若隱若現的事業線引人注目，平坦緊實的腹肌線條清晰可見，S型曲線勾勒出的完美比例，讓這套造型瞬間成為視覺焦點。

周子瑜大膽穿上寶藍色中空剪裁西裝，若隱若現的事業線引人注目。（圖／翻攝自IG @harpersbazaarhk）

周子瑜身穿粉色長襯衫裙，展現小女人甜美感。（圖／翻攝自IG @thinkaboutzu）

此外，子瑜還演繹了兩套風格鮮明的造型。一套是粉色長襯衫裙，剪裁俐落帶著小女人甜美感，全扣設計巧妙勾勒出纖細腰身，搭配自然波浪長髮，優雅中散發幹練氣息；另一套則是綠色刺繡拉鍊上衣搭配開岔花卉長裙，透過柔和色彩與繁複花紋展現春日浪漫氛圍，纖細腰肢、修長美腿與柔美臀型，每個角度都精準呈現魔鬼身材曲線，性感與高級感兼具，成為時尚大片中相當亮眼的存在。

周子瑜大秀S型完美身材。（圖／翻攝自IG @thinkaboutzu）

周子瑜完美駕馭各種風格截然不同的造型，粉絲大讚簡直「女神降臨」。（圖／翻攝自IG @thinkaboutzu）

