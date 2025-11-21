子瑜也到了！揮手燦笑身影曝光 TWICE抵高雄...ONCE等10年超嗨

TWICE入境高雄，子瑜也已落地和成員會合。翻攝自Threads



歡迎子瑜回家！南韓女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會高雄站，本週末（11/22、23）在高雄國家體育場登場。這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜睽違多年、首次以工作身分回到家鄉演出，引爆空前關注。7位成員今（11/21）日下午2點15分先先行抵達高雄小港機場，另外從日本返回的子瑜則於約4點現身，瞬間掀起機場千名粉絲暴動。

子瑜昨（11/20）赴東京出席品牌活動，今日搭乘15:45班機返台，約在16:00步出入境大廳。她身穿高領白色上衣、搭配褐色短裙與長靴現身，隨手把駝色大衣披在手上，氣質清新亮眼。她一走出玻璃門，現場瞬間爆出震耳尖叫，粉絲高喊：「子瑜，歡迎回家！」大量保鑣與工作人員立刻上前戒備，引導子瑜快速通過人潮並登上保母車離開。

歡迎回家，子瑜稍早已落地高雄。Threads@yekcim8452授權

歡迎回家，子瑜稍早已落地高雄。Threads@hao_quan618授權

歡迎回家，子瑜稍早已落地高雄。Threads@r77817授權

而在子瑜落地之前，娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢一行人於14:15抵達小港機場，現場早已湧入大批ONCE（粉絲名）守候，雖然成員們在仁川機場出發時，因韓國低溫包緊緊，只露出部分臉龐，但仍一路揮手、有求必應，展現親民形象，入境台灣之後，可以看見她們抵不住南台灣的「熱情」，個個都脫下外套。

TWICE 7名成員落地高雄，粉絲接機尖叫。讀者提供

TWICE 7名成員落地高雄，粉絲接機尖叫。讀者提供

TWICE 7名成員落地高雄，粉絲接機尖叫。讀者提供

唯一遺憾的是，彩瑛因日前被診斷血管迷走神經性昏厥，經紀公司宣布將暫停至年底，TWICE本次高雄場將以「9缺1」方式上台演出。粉絲雖然不捨，紛紛心疼喊話，「好好休息，下次我們等妳回來。」

TWICE出道10年以來，從未在台公開演出，此次高雄兩場演唱會票房秒殺，高雄市府和粉絲們更提前將整座城市布置成「藍海」，包括高雄捷運、街道、商場皆出現「子瑜，歡迎回家」旗幟與應援，彷彿全城為她準備最盛大的儀式，迎接子瑜回家。

