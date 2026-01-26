子瑜仙氣回歸！TWICE洛杉磯連唱5天 演唱會最終場前曬「空氣劉海」新造型曝光：根本夢回出道！
韓國人氣女團TWICE全球巡演氣勢如虹，近期正式空降美國洛杉磯（L.A.），自1月21日起至25日於洛杉磯Kia Forum連續舉行5場演出，寫下亮眼票房紀錄。在行程最緊湊的倒數時刻，台灣成員周子瑜透過IG限動驚喜分享近況，不只剪回招牌「空氣劉海」，更對粉絲甜喊告白，引發全網瘋傳。
LA巡演最終場倒數！子瑜限動暖心告白惹哭粉
在洛杉磯站最終場前夕，子瑜特別分享了後台自拍照與ONCE分享心情。她感性寫下：「Last day in L.A tomorrow」、「We’re so full of your energy」，並細心叮嚀前來支持的粉絲要記得補充水分，準備好在明天的現場一起盡情尖叫。文字間流露出的真誠，展現了她與粉絲之間雙向奔赴的愛。
仙氣天花板！空氣劉海回歸「夢回出道巔峰」
比起精彩舞台，子瑜的「髮型驚喜」瞬間成為社群熱門話題。照片中她剪回輕薄透亮的空氣劉海，搭配黑亮直長髮，精緻的五官更顯立體。這組新造型讓不少資深ONCE激動留言：「這完全是剛出道時的仙氣感！」、「一剪劉海就變回少女，狀態真的太好了！」話題迅速在X（原Twitter）與Instagram蔓延。
體態氣色完美！展現超強全球影響力
TWICE此次洛杉磯站行程極具考驗，連續5天的密集演出對體力是極大挑戰。然而從子瑜分享的近照來看，不管是緊實的體態還是紅潤的氣色都維持在「巔峰狀態」。即便只是演唱會前夕的一個小動作，都能在全球引發高度關注，再次印證了周子瑜作為國際巨星的無敵魅力與影響力。
看更多 CTWANT 文章
宋慧喬黑白美照連發！IG 嬌喊想念飄逸秀髮，短髮女神遇「長髮陣痛期」，網歪樓：這膚質簡直逆生長！
酒窩男神金宣虎重新出發太帥！Netflix《愛情怎麼翻譯？》空降熱榜，認識他必看的6個重點
遮瑕最高段位是「看不出來」！高端美女都在用的6款零破綻遮瑕清單
其他人也在看
不只「暈碳」這些食物也會讓你昏昏欲睡！比喝咖啡更有效提神的飲食法公開，「多喝水」也是關鍵秘訣 | ELLE
不只「暈碳」，這些令人驚訝的食物也可能讓你昏昏欲睡！所謂暈碳指的是指餐後血糖劇烈波動，導致的昏沉、疲倦、嗜睡；但其實不只碳水，泡菜、起司、火腿香腸竟也可能讓睏倦感上升？營養師建議白天該怎麼吃，更健康又能維持精神與專注度Elle ・ 7 小時前 ・ 發表留言
《愛情怎麼翻譯？》高允貞用「毛呢外套」定調冬季高級感！Jisoo、潤娥、金裕貞穿搭示範
Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演擁有眾多粉絲的人氣女演員，她以大量的毛呢套裝展現頂流女星氣場，每一套造型都是高級感的範本，除了套裝之外，作為簡約單品的疊搭單品也能瞬間為整體加入優雅貴氣的風格！《愛情怎麼翻譯？》高允貞是毛呢marie claire 美麗佳人 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
全台最大「超人力霸王氣墊樂園」進駐新店裕隆城 六大關卡與日籍大師畫展限時登場
台灣娛樂體驗品牌「野獸國」攜手特攝始祖《超人力霸王》，今（27）日起至 5 月 31 日，在台北新店裕隆城「誠品生活新店」3F 實驗場，打造全台規模最大的沉浸式親子娛樂企劃《超人力霸王氣墊樂園》。展區占地近百坪，以「Q 版英雄」與「英雄對決」世界觀為核心，規劃六大挑戰關卡、角色見面會及日本重量級大師畫展，搶攻春節親子旅遊商機。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...styletc ・ 3 天前 ・ 37則留言
童年霸主回歸！他驚見「1品牌泡麵」佔領超市貨架 饕客瘋掉：只服這味
台灣泡麵款式琳瑯滿目，也是不少人宵夜時段的首選，其中曾一度淡出市場的金車「漢寶泡麵」，近日再度掀起話題。一名網友發現，賣場貨架上整排擺滿漢寶系列產品，口味選擇明顯增加，貼文曝光後引發饕客熱烈討論，也讓這個老字號品牌重新受到高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30則留言
〈焦點股〉三星記憶體傳飆漲100% 記憶體族群多檔亮燈同慶
韓媒報導，三星今年首季 NAND 合約價上漲超過 1 倍，DRAM 合約價漲幅最多也有 70%，台灣記憶體族群今 (26) 日在資金積極敲進下，包括十銓 (4967-TW)、旺宏 (2337-TW)、華東 (8110-TW)、晶豪科 (鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許孟哲愛車Jeep Wrangler Rubicon硬派現身 滿車配備大公開！市區通勤與越野露營全面搞定 吉普在手生活態度要有！【Yahoo名人聊愛車】
Yahoo《名人聊愛車》本集請到許孟哲，帶大家開箱他的 2018 Jeep Wrangler Rubicon！ 這台帥氣的吉普車擁有深灰外殼與許多黑化配件，更加裝了超級齊全的露營裝備 從車頂架、蝙蝠帳、車頂帳、側踏板、工作燈等，都是考量到最愛的家人需求， 而愛玩off-road的許孟哲分享越野趣事，不僅差點翻車，還讓愛車沾滿牛糞，一路臭回家？ 但可別以為這台車只能開去郊遊或越野，許孟哲可是天天開它通勤，把硬派浪漫融入日常生活 本集將完整公開他怎麼把愛車改裝成多元用途的行動露營車！ Yahoo《名人聊愛車》由帥氣車評 程志熙Jasper 主持，直擊名人明星的私房愛車，分享買車動機，以及真實用車體驗心得！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
記憶體概念股紅不讓
記憶體漲勢抓不住，成數漲幅已不夠看，倍數漲才夠嗆，繼DRAM合約價最大漲幅直上7成後，傳三星（005930-KR）已於日前與主要客戶敲定今年首季NAND FLASH（快閃記憶體）合約價，且直接以倍數漲開價，漲價風襲來，就連台灣記憶體族群旺宏（2337）、十銓（4967）、華東（8110）、晶豪科（3006）、威剛（3260）與華邦電（2344）都有份分享，甜滋滋的漲價行情吹響漲停號角，讓記憶體概念股紅燈閃不停。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
味全龍啦啦隊「5人確定離隊」！3人不敵感情風波遭開鍘
味全龍啦啦隊「Dragon beauties」小龍女今（26日）公告5名成員小珍奶、Queena、柳柳、星岑、米奇離隊的消息，令人球迷感到不捨。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 24則留言
《通網股》美律併購效益顯現 Q1不看淡
【時報-台北電】美律（2439）2025年營收463.92億元、年增5.79％。展望2026年，美律表示主要成長動能來自耳機和醫療產品（助聽器），其中高階頭戴耳機需求成長、電競耳機穩定；惟法人指出，第一季進入傳統淡季，音樂、電競耳機出貨季減，但受惠美系手機客戶追加電聲元件訂單，加上併購日本MWT Holdings本季交割認列營收，第一季業績將有季減、年增表現。 法人指出，2025年第四季美律電競、TWS耳機營收雖有衰退，但因頭戴式音樂耳機大受歡迎，在淡季出貨逆勢成長，使整體耳機營收呈現季增並優於預期；同時，美系客戶手機銷售狀況高於預估值，追加電聲元件訂單，推動手機Speaker營收持續季增，且同一客戶新款TWS耳機因具備即時翻譯功能帶動全球銷量，也推升TWS換能器（Transducer）營收表現。整體第四季營收來到141.95億元、季增8.18％。 展望今年營運，法人說明，第一季為傳統淡季，預估美律音樂、電競耳機需求雖持穩但出貨將呈現季減；電聲元件因美系手機客戶先前追加訂單，季節性衰退幅度會小於往年，TWS換能器營收因美系客戶產品銷量佳，同樣預期是微幅季減。 另外，併購日本MWT Ho時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
0127歷史今天 美國洛杉磯野火賑災
2025年1月27日，美國加州洛杉磯野火慈濟賑災行動，慈濟志工即日起至2月1日，進駐設於帕薩迪納市凱薩醫院的「山火資源中心（Wildfires Resource Hub）」，為受災民眾發放現值卡、...大愛電視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
Lemaire收服人間香奈兒！《愛情怎麼翻譯？》高允貞不只背上牛角包，還有這款不容錯過的英倫風肩包
在Netflix最新熱播劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演的車茂熙除了化身人間香奈兒不斷換上多款香奈兒經典套裝與包款之外，其餘時間的造型多以簡約實穿為主，包款選擇也一樣，劇中在車茂熙的日本獨旅、加拿大私人行程中，她都選擇背上設計師品牌Lemmarie claire 美麗佳人 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
霍諾德霍諾德登頂台北101！Netflix直播竟請來NASA前工程師馬克羅伯
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導美國極限攀岩專家艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日以徒手、無繩索方式成功攻頂台北101，全程僅花91分鐘；整段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好萊塢星光大道 名列10大旅遊陷阱榜首
專門從事行李寄放服務的旅遊公司Stasher公布最差的旅遊景點排行，位於洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Wa...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
林俊傑熱戀中！帶網紅女友電影院約會被目擊 私下相處曝光
林俊傑出道超過20年，唱紅許多歌曲受到粉絲喜愛，感情方面則在去年底罕見認愛，對象正是多次被目擊約會的小20歲網紅七七，近日，有網友透露在新加坡電影院巧遇林俊傑跟七七，私下互動也曝光了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1則留言
林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉
金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10則留言
洛杉磯港2025年貨櫃量創歷史第3高 全年突破1020萬TEU
根據英國航運相關網站引述，美國洛杉磯港去（二○二五）年全年共處理超過一千零二十萬TEU貨櫃量，不僅連續第二十六年蟬聯美國最繁忙港口，更寫下港口成立一百一十八年來第三佳的營運表現，展現其在全球供應鏈中關鍵地位。洛杉磯港執行董事塞羅卡日前於第十一屆「港口現況演說」中正式公布此一成績，該活動於AltaSea舉行，吸引超過九百位產業與社區領袖出席，創下歷年新高，這也是洛杉磯港歷來第三年度貨櫃量突破一千萬TEU。塞羅卡表示，港口每一項紀錄誕生，皆來自全體港口工作人員投入與努力。他強調，貨物運輸仍是美國經濟重要命脈，無論是農民、製造商、零售商或消費者，皆高度仰賴港口高效率物流運作。展望未來，洛杉磯港將在「建得更大、建得更智慧」的發展架構下，推動多項重大基礎建設，其中最受矚目的為500 ...台灣新生報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
MLB》中外野大鎖來了！巨人6.5億簽金手套Bader 李政厚傳移防右外野
舊金山巨人隊在休賽季補強再下一城！根據《ESPN》知名記者Jeff Passan報導，巨人已與中外野緯來體育台 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
超人力霸王降臨高雄即墜入愛河 冬日遊樂園2/7登場
高雄冬日遊樂園將於2/7至3/1盛大登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，初代超人力霸王及超人力霸王迪卡，將首次以大型水上氣膜姿態墜入愛河。高雄市長陳其邁表示，高雄冬日遊樂園持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，近幾年已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
與陳星旭大雪擁吻「一路親回家」 盧昱曉竟尷尬倒地
與陳星旭大雪擁吻「一路親回家」 盧昱曉竟尷尬倒地EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言