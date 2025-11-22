子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年

娛樂中心／綜合報導

南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場，這次演出對台灣成員子瑜意義重大，出道滿10年，終於首度在家鄉開唱！現場湧入超過3萬名粉絲，尖叫聲幾乎震破夜空。子瑜今（22日）用中文及台語開場：「大家好，我是子瑜，我終於帶著成員們一起來高雄了！」溫柔一句話立刻掀起全場感動浪潮，粉絲們眼眶泛紅、歡呼不斷。





TWICE高雄開唱！子瑜全中文喊「期待這一天非常久」網看哭：這一步等了10年

南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場。（圖／翻攝自IG@TWICE）

TWICE演出以〈THIS IS FOR〉、〈Strategy〉揭開序幕，全場情緒瞬間沸騰。自我介紹時，子瑜對大家說：「我是子瑜！我終於帶我的成員們來高雄了！很開心終於期待已久的這天到來，跟我的成員一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這天非常久」，子瑜最後特別向粉絲喊話：「今天我們要一起盡情享受這場演出，好嗎？」。

SANA則以台語熱情問候：「大家好！」笑稱自己很怕講錯，「還好有順利講出來！」定延也感嘆高雄粉絲太熱情，「好後悔沒早點來！」多賢再度補上一句：「我們終於在我們的驕傲子瑜的家鄉開演唱會了！」引爆第二波尖叫。





子瑜出道滿10年，終於首度在家鄉開唱。（圖／翻攝自IG@1105ya）









網紅「女神下午茶」也分享子瑜用中文喊話片段，感性表示：「真的會哭，哇係子瑜。」而藝人元元同樣在社群分享演唱會現場的畫面，子瑜台上發光的模樣也感動大批粉絲，影片曝光後，大批網友留言：「等了10年終於回家表演，好感動！」、「子瑜講話時全場超安靜，台灣女兒真的讓人驕傲。」、「這一步等了10年」。





















