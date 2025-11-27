子瑜出道前「露腰熱舞」畫面曝！恩師見1幕「秒選她站C位」

娛樂中心／周希雯報導

南韓女團TWICE上週末首度來台開唱，這也是台灣成員周子瑜出道10年首次「回家演出」，從民間到政府都火力全開應援；子瑜在台上一字一句說出想家心想，更令台下觀眾哭成一片。對此，曾是子瑜舞蹈恩師的藝人嘻小瓜（謝紹宸），就憶起13年前帶子瑜踏入舞蹈世界的回憶，自豪表示「我可以大聲地說——是我先看到的！」

嘻小瓜近期在社群發出影片，除了有他與子瑜、子瑜媽媽的合照，還悄悄藏了1張子瑜出道前在台上演出的稚嫩照。他憶起，13年前舞蹈教室來了一位女孩，默默跟著他學習舞蹈，直到半年後教室成果發表會，嘻小瓜直接安排她站在C位，「我覺得女孩非常的高很適合站中間，也不知道為什麼就很喜歡這個女孩，所以就決定讓她站在C位，宣傳照，end pose都是…」最終這名女孩順利出道，也就是如今深受喜愛的子瑜，「我可以大聲的說 『是我先看到的』！」

嘻小瓜透露，當時不知為何很喜歡子瑜，也認為她很適合站C位。（圖／翻攝「嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua」臉書）

由於嘻小瓜過往大多發出演唱會見面、而非私下聚會的照片，難免會被酸民質疑「蹭」、「不熟」；不過他完全不在意，「我真的是很珍惜這段友情，所以不想藉由社群媒體來證明，我們的友情或者熟悉度，這段友情像是奇蹟般的相遇，很感動」。對此，嘻小瓜謝謝子瑜一直堅持並努力至今，才讓大家成功等到她回家鄉演出，「謝謝妳讓我也充滿動力」，也感謝子瑜父母一直以來的照顧及關心，因此在最後他想向粉絲喊話，「大家一起繼續愛著子瑜好嗎？明年我們台北不見不散」。

嘻小瓜（右）感謝子瑜（左圖）的堅持及子瑜媽媽（右圖）的照顧。（圖／翻攝「嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua」臉書）

影片一出，再度看哭大票網友，「你是子瑜的伯樂啊！最有資格說你是第一個看見子瑜天份的人，感謝你把子瑜送上舞台，讓大家都能看見子瑜發光發熱的走花路」、「蹭什麼？！你是恩師是貴人呀！絕對有資格說嘴一輩子」、「很難用言語去形容你對於子瑜的付出，很多都是大家看不到的，也很感動子瑜一直很尊重你這位老師，打完這些又哭了」。









