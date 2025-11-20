子瑜出道10年為何今年才首回台開唱？釣出陶晶瑩回「9顆心」

出道10周年的南韓女團TWICE本月22、23日將在高雄世運主場館開唱，而這也是出道10年的台灣女孩周子瑜首度回家鄉開唱，對此，知名韓國YTR「DenQ來了」最近上傳影片，分析子瑜多年來許生日願望，總會默默希望「總有一天很想在我的家鄉跟粉絲們見面」，但從未說出，今年終於願望實現，引來許多網友留言噴淚，主持天后陶晶瑩也回應了「9顆愛心」回應。

TWICE有9名成員，分別是娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛和子瑜，出道10周年的她們先前宣布將首度在台灣開演唱會，就引起粉絲暴動，如今演唱會在即，韓國YTR「DenQ來了」分享隨著TWICE首場台灣演唱會的到來，韓國論壇上也出現許多相關貼文，其中一位網友分享，子瑜每年生日直播時都會許願，但從未透露願望內容，然而今年6月生日直播時，子瑜終於公開未曾曝光的願望，就是想回家鄉跟粉絲見面並開一場演唱會，如今終於要實現。

DenQ說，子瑜13歲到韓國、17歲出道，正式出道後第一個月參加了綜藝節目，卻因為揮舞中華民國國旗引發爭議，導致在今年2月前，TWICE10年間的活動「從未在大陸、台灣、香港、澳門舉行」，因此這是子瑜出道後首度在台灣登台的演唱會，許多粉絲也做足準備，紛紛準備了應援看板寫上「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲子瑜」，高雄許多地標也點上了TWICE這次演唱會的應援官方色藍色，也是子瑜個人的代表色。

見此，DenQ分享許多韓國網友留言說：「我要哭了，就算從開場開始子瑜大哭也完全可以理解」、「真的太感動了」、「成員們的心情應該也會很不一樣吧」、「畢竟一提到台灣就會先想到子瑜」、「能在自己的家鄉站上舞台，那種激動的心情根本無法想像，真的恭喜妳！」和周子瑜一家有私交的陶晶瑩，也在Threads上留下3個拍手符號，跟代表9位成員的9顆愛心。

而子瑜在回台灣前夕，稍早在IG分享自己穿黑色絲襪的美照，寫下：「現在是冬天了，什麼時候下初雪」，引來網友留言：「歡迎回家」。高雄市長陳其邁稍早則在社群分享今起在高雄捷運會聽到TWICE成員錄製的聲音，可聽見成員說英文提醒大家注意月台縫隙、為了安全請勿推擠，「See you later」，網友留言回應：「哇塞！這企劃也太貼心！有哪一個城市可以聽到偶像播音的啦！」、「有，我有聽到，超級驚喜」、「這也太棒了吧！坐車還可以聽到美妙的聲音」、「謝謝高雄捷運應援」。

