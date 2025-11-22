子瑜出道10年首回家開唱 親筆信謝台粉淚曝「曾想放棄」
韓國女團TWICE本週末連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉行全新世巡「THIS IS FOR」，這也是台灣成員子瑜出道10年來，首次帶著隊友回到家鄉開唱，除了加入高雄限定內容，包括〈One Spark〉施放煙火、首次公開〈Magical〉舞台、〈What is Love？〉志效拉著子瑜出來，以及獻唱中文歌曲〈日不落〉等驚喜橋段，今（22日）首場尾聲，子瑜更拿出親筆信，當場朗讀給粉絲，寫下她出道以來最真誠的心聲，感動台下萬名粉絲瞬間淚崩。
子瑜先以柔軟語氣向台下喊話：「ONCE，我怕我會忘記，所以準備了一些話，唸給你們聽可以嗎？」她形容自己從練習生到出道超過10年，心情總是被複雜情緒填滿，有希望、有挫折、有孤單、有渴望，也有對自己的相信。「還沒出道之前，我只是喜歡在家唱歌跳舞，但也偷偷許願，希望有一天能成為明星。」就在那個瞬間，一道微小的光在她心裡點亮，「我知道這條路會很辛苦，但沒想到它不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇。」
子瑜坦言，這些年曾無數次想放棄，但因為相信自己，才能走到今天，在看似順利的背後，她也曾感到空虛與無助，「努力想做到最好，卻慢慢失去感覺，也常常會想家。」她說，心中的那道火苗曾經變得非常微弱，小到她懷疑自己是否真的屬於這裡，「但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要、也真的渴望。」但始終知道那道光沒有熄滅，只要願意澆水，它終會再次燃起，「也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰，照亮自己，也照亮那些看似渺小卻真實的希望。」
最後，子瑜向所有歌迷深深致謝：「我想感謝每一位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們。」說完也在頭上比了一個大愛心，讓全場歡呼聲不斷。
