子瑜出道10年首度在台開唱！TWICE分批抵高雄 粉絲擠爆小港機場迎接女神

[FTNN新聞網]實習記者林子云/綜合報導

南韓女團 TWICE 今（21）日為本週末在高雄舉行的「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會分批抵台，這也是成員周子瑜出道 10 年來，第一次在家鄉開唱，消息一出立刻引爆 ONCE（粉絲）熱烈關注。值得注意的是，多名成員選擇改搭民航、走一般通道，不使用 VIP 動線，展現誠意滿滿的親民風格；至於昨（20）日仍在東京參加活動的子瑜，預計晚間自日本返抵高雄。另彩瑛因健康因素缺席，這次將以 8 人形式登場。

廣告 廣告

TWICE 今日啟程前往高雄。（圖／翻攝自Twitter）

TWICE 今天上午從仁川機場啟程，據悉原本有考慮搭專機，但最終決定與一般旅客一起入境，直接展現「寵粉力」。這個貼心選擇立刻引起粉絲熱烈討論，許多人感動表示這是 TWICE 對台灣粉絲最直接的重視。消息傳開後，小港機場瞬間湧入大量接機人潮，現場氣氛宛如迷你見面會。

第一批抵台的成員包括定延、多賢、SANA、MOMO、娜璉，以及後方的 MINA 和志效。雖然全員打扮低調，帽子口罩全副武裝，還是一路揮手、點頭、比手勢回應粉絲，多賢甚至在「包到快認不出來」的情況下，仍不時向鏡頭小小揮手，讓現場粉絲尖叫連連。

台灣成員子瑜則因昨晚在東京參加時尚活動，必須等行程結束後才能搭機返回。她預計於晚間抵達高雄，與隊友順利會合。對子瑜來說，這次首次在家鄉開唱，更是出道十年的重要里程碑，粉絲期待值破表。





更多FTNN新聞網報導

TWICE首次來台開唱！ 玉澤演幽默喊話：歡迎來台灣

TWICE彩瑛身體出狀況！暫停活動到年底 「確定缺席高雄演唱會」

TWICE高雄巡演倒數！周子瑜母親現身海外行程 分享母女港澳菲旅遊照

