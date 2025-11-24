子瑜台語甜喊「想你們」感動全場！她淚喊：台灣女兒回家了

TWICE出道10年首度來台開唱。（圖／翻攝自twice IG）





韓團TWICE出道10年首度回台開唱，22、23日登上高雄國家體育場，兩天共吸引約11萬名粉絲到場支持。台灣成員子瑜也終於在家鄉舞台用台語向粉絲告白，「我很想你們」瞬間引爆全場歡呼。

演唱會以全新巡演《THIS IS FOR》打造的360度舞台開場，團員連續演唱多首人氣歌曲，氣氛從一開始就熱度全開。在與粉絲互動時間中，子瑜第一天還略顯害羞，用台語自我介紹：「打給厚，哇洗子瑜」；第二天更完全放開，大方以台語甜喊：「哇洗子瑜，我很想你們，你們有想我嗎？」全場粉絲立即整齊回應「有！」

廣告 廣告

不僅如此，子瑜也在台上用中文感性表示：「這次是我第一次和成員們一起到高雄開演唱會，我知道你們等這一刻很久，也知道你們為我們做了很多應援。你們這麼熱情地歡迎我回家，我都感受到了，所以真的非常開心。今天我們一起玩得愉快好嗎？」成員們也紛紛挑戰中文和台語與台下互動。

此外，官方在第二天開演前罕見釋出子瑜的獨影影片，只見她站在世運舞台前環視四周後，忍不住興奮地奔跑，頭上帽子上則寫著「My dream came true in 2025（我的夢想在2025實現了）」

影片中，子瑜站在世運舞台前環視四周後興奮奔跑，帽子上寫著「My dream came true in 2025（我的夢想在2025實現了）」（圖／翻攝自twice IG）

影片中，子瑜站在世運舞台前環視四周後興奮奔跑，帽子上寫著「My dream came true in 2025（我的夢想在2025實現了）」（圖／翻攝自twice IG）

立法委員黃捷也在社群轉發這段影片，發文直呼：「子瑜到底要逼哭我們幾次？我們以妳為榮，要常常回家！」更感性稱她是「台灣的女兒、台灣的驕傲」，引發許多粉絲共鳴。



【更多東森娛樂報導】

●中國再出手！便衣警突闖現場喊卡 日音樂人錯愕沮喪

●終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了

●害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟

