子瑜哽咽念手寫信 TWICE宣布2026年台北加場演出
（中央社記者王心妤高雄23日電）韓國女團TWICE今晚在高雄國家體育場舉辦THIS IS FOR演唱會，子瑜哽咽念手寫信，分享從練習生到出道的心情。TWICE除演唱中文歌「日不落」，也宣布明年台北大巨蛋加場演出。
子瑜在演唱會尾聲念出手寫信，信中提到已經聽到粉絲的聲音，從練習生開始內心一直有矛盾，喜歡唱歌跳舞並在心中期待哪天能成為明星，希望的火苗一直在她的心裡，雖然知道辛苦仍需堅持到底，「很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。」
子瑜表示，「我的心中有熱情，但也因為一次次對自己的失望而感到有挫折。那個喜歡唱歌跳舞的我，沒想到會成為我人生中這麼大一部分。」她並說：「我知道那道光芒沒有消失過，我會讓它繼續被點燃。」
演唱會尾聲，TWICE翻唱中文歌「日不落」後，四面台螢幕出現THIS IS FOR TAIPEI字樣，日期除了之前宣布的明年3月21日外，又多了3月22日。隨著現場安可聲連續不斷，透明螢幕再度升起，TWICE重返舞台演唱TT，子瑜最後也高喊：「我們台北見！」（編輯：張雅淨）1141123
