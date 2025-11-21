子瑜回來了! 小港機場爆尖叫聲

韓國女團TWICE將在高雄國家體育場開唱，成員21日下午抵台，吸引許多粉絲到高雄機場接機，航警協助現場維安勤務。（讀者提供／中央社）

本報綜合報導

韓團TWICE將於22、23日在高雄國家體育場開唱，成員昨天分批抵達台灣，除了彩瑛以外的7名成員首先在下午2點半抵達小港機場，稍晚近4點，子瑜獨自現身入境大廳，機場擠進千名粉絲接機，尖叫聲不斷，子瑜也親切揮手。

TWICE出道10年首次來台，大批ONCE（TWICE粉絲名稱）終於等到子瑜回家，昨天近千名粉絲擠滿入境大廳和戶外連通道等，就為見上偶像一面，更有粉絲發揮創意，用注音文寫下「子瑜帶姊姊們回家了」。航警表示，此次派10名警力協助現場維安勤務。

除了彩瑛因健康因素缺席高雄場演唱會，昨天8名成員抵達台灣，子瑜因前天在日本出席時尚活動，未與其他7名成員一起出發，獨自從東京搭機，稍晚到高雄。其他成員中午從仁川機場出發，約下午2時許抵達高雄機場，她們未走VIP通道，而是與一般旅客一起出關，眾多粉絲一早就在入境大廳等候，看到偶像一出現尖叫連連，不少人用韓文喊叫偶像名字。

韓團TWICE成員21日下午抵達高雄機場，她們未走VIP通道，而是與一般旅客一起出關，眾多粉絲在入境大廳守候。（讀者提供／中央社）

粉絲們在7名成員抵達後仍留在現場等待子瑜現身，約下午近4點子瑜抵達高雄，她一身白色毛衣與卡其短裙，手上掛著大衣，搭配上靴子，時尚感十足。她一踏進入境大廳就出現震耳欲聾尖叫聲，粉絲也用中文不斷呼喊子瑜，而子瑜也回以熱情親切的招呼和微笑。

TWICE經紀公司前晚公告，成員彩瑛近日被診斷出罹患血管迷走神經性昏厥，需要時間休養。高雄場演唱會將由其餘8名成員的編制演出，確定「9缺1」。