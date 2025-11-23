子瑜回來了！TWICE台灣開唱 蔡英文頂藍髮應援
政治中心／劉宇鈞報導
韓國女團TWICE本週六、日在高雄國家體育場開唱，台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出。前總統蔡英文今（23）日特別在社群平台上PO出頂著一頭藍髮應援的照片，她說，「我相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援」。
蔡英文在社群平台上發文表示，這兩天，她的動態河道上全都是TWICE，看了大家的分享，彷彿也一起參加了這場演唱會。「10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，我相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援」。
蔡英文提到，她也要謝謝高雄市長陳其邁與市府團隊，昨日高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內疏散完畢。
蔡英文強調，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。她也說，「謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉」。
