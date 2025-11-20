子瑜回台前先耍辣 「黑絲長腿照曝光」 粉歪樓：別著涼





韓國女團TWICE出道10年將於11月22、23日首度來台開唱，為了迎接首度回家的台灣成員子瑜，全台ONCE（粉絲名）幾乎都出動，而在返台前，身為時尚寵兒的子瑜，今（20日）先行去往日本，黑絲襪看的人血脈噴張，但也擔憂其穿太少，ONCE紛紛喊話要注意保暖。

子瑜在回台開唱前，今日一早為了品牌MAX MARA抵達機場，身穿橄欖色斗篷搭配皮帶，視覺上腰部以下都是腿，而在大冬天穿著黑絲，雖然性感也讓ONCE擔心她著涼。

留言區除了誇讚聲，也有許多ONCE直呼：「台灣也很冷，子瑜還有姊姊們回來記得要穿暖一點喔」、「天氣冷要保重身體喔！」、「回家的時候記得穿暖一點」、「希望子瑜這次回家都健康平安！」



