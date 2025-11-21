子瑜回台就熱舞！「大力扭腰擺頭」畫面曝 全網嗨翻：太開心了

記者林汝珊／台北報導

子瑜出道10年，終於要在家鄉開唱。（圖／翻攝自IG）

韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。從日本出發的子瑜，稍早她也與其他成員分開，單獨搭機來台，在機場引起粉絲暴動。

子瑜嗨跳「鳥兒搖」挑戰。（圖／翻攝自IG）

稍早TWICE官方IG發布子瑜短影音，畫面中，子瑜跳起近期超夯的「鳥兒搖」挑戰，對鏡頭開心隨著節拍舞動，大力擺頭，可愛模樣讓人不禁大笑，引起討論。粉絲也紛紛留言：「這兩天在台灣多拍一點」、「要開高雄演唱會了，精神狀態極佳的那種」、「太開心了，子瑜回台灣了」。

子瑜出道10年來，首次回家鄉開唱，稍早她於4點半左右下飛機抵達小港機場，現身入境大廳，身穿白色高領毛衣及短裙現身，氣質滿分，立刻引起粉絲暴動，多位保鑣一旁守護，粉絲一見到子瑜全都瘋狂，尖叫聲不斷。

