子瑜回台開唱感動萬人！黃安突暴走「除了祖國沒人愛我」公開1影片
娛樂中心／綜合報導
南韓女團 TWICE 出道滿 10 年，22 日終於首次在台灣開唱。台灣成員周子瑜在台上激動喊出：「終於帶著成員們一起來高雄了！」全場 ONCE（粉絲名）瞬間情緒沸騰。而當年讓子瑜剛出道時就捲入「國旗風波」的舔共藝人黃安，今（24日）突然在微博發文提到：「除了祖國，沒有人會愛我」，並曬出一段影片。
南韓女團 TWICE 出道滿 10 年，22 日終於首次在台灣開唱。台灣成員周子瑜在台上激動喊出：「終於帶著成員們一起來高雄了！」全場 ONCE（粉絲名）瞬間情緒沸騰。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）
回顧2015年，當時僅16歲的子瑜因在南韓綜藝節目中手持中華民國國旗，被藝人黃安在微博點名「台獨分子」，引發中國網友群起圍剿。經紀公司JYP為平息風波，讓子瑜錄下道歉影片。這起事件讓她的出道蒙上陰影，也導致TWICE長期未來台舉辦活動。直到今年夏天，成員娜璉率先登上高雄啤酒節舞台，緊接著官方宣布TWICE將來台開唱，象徵所謂「限台令」正式鬆綁，讓粉絲激動直呼「等了十年終於圓夢」。
黃安今（24日）突然在微博發文提到：「除了祖國，沒有人會愛我」，並曬出一段影片。（圖／翻攝自微博@黃安）
然而，當年引爆事件的黃安，今（24日）卻突然在微博發文「愛國告白」。他上傳女籃世界盃決賽中美兩隊唱國歌時的影片，寫下：「我是中國人，除了祖國，沒有人會愛我。有一天美帝瞧上我，只有兩個原因：一，看上我兜裡的錢錢；二，要我當漢奸。去你大爺的吧！」並在文末自嘲：「中國隊加油！美國隊漏油！（好幼稚，哈哈哈哈哈）」這番言論再次引發網友討論，不少人認為他刻意在TWICE回台演出時「蹭話題」，有人調侃：「每逢子瑜登台，他就自動上線。」。
