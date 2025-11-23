子瑜回台開唱感性唸告白信 賴清德:歡迎台南囝仔回家

南部中心／綜合報導

韓國人氣女團TWICE22日在高雄世運主場館開唱，這是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，現場吸引5萬名粉絲。子瑜一開場就用台語向大家打招呼，最後還感性告白，坦言一路走來多次想要放棄，仍然選擇相信自己。總統賴清德也隔空喊話，歡迎麻豆囝仔回家表演。





子瑜回台開唱感性唸告白 坦言曾多次想要放棄

子瑜在演唱會中感性告白，坦言一路走來多次想要放棄，仍然選擇相信自己。（圖／民眾提供）

「大家好！我是子瑜！」用最親切的台語，向台灣粉絲問好，等了十年，終於踏上家鄉的舞台，子瑜顯得很開心，「我終於帶我的成員們一起來高雄了，很開心終於期待已久的這一天到來，然後跟我的成員們一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久。」首次在家鄉的演出，子瑜成為最大焦點，導播多次放大鏡頭特寫，隊長志效還在表演「What is Love？」時，拉著子瑜衝向台前Solo，鼓勵她盡情享受主場的舞台，子瑜大喊「what is love！」

一路走來，經歷許多風波，子瑜在演唱會尾聲拿出一張手寫信，溫柔的告白，「很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天，可是在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候。曾經那道火苗變得很渺小小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，我知道那道光從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，非常謝謝你們，愛你們。」





真摯的告白，瞬間讓ONCE們紅了眼眶。總統賴清德也隔空喊話，歡迎麻豆囝仔回家。總統賴清德：「TWICE的周子瑜，我們台南人麻豆台南人，要回來表演了。」十年來，子瑜從一個小女孩，蛻變成堅強的大人，繼續站在舞台上，發光發熱。













原文出處：子瑜回台開唱感性唸告白 坦言曾多次想要放棄

