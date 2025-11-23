子瑜回台「夢想成真」！23秒短片惹哭粉絲

女團TWICE高雄演唱會第二天，台灣成員周子瑜現身開場前的官方IG短片中，戴著寫著「2025我的夢想成真」的帽子，穿著淺紫色拖鞋在場內奔跑，讓粉絲直呼感動，認為她的夢想真的成真了。

周子瑜。（圖／取自周子瑜IG）

TWICE周子瑜高雄演唱會現身 戴帽奔跑「夢想成真」感動粉絲

這段23秒影片配上周子瑜偶像Hebe田馥甄的《小幸運》作為背景音樂，歌詞似乎呼應她的心情：「默默守護在原地，原來你是我最想留住的幸運……」。

粉絲留言表達激動與歡迎「我眼淚怎麼流不停…歡迎回家子瑜」、「真的要哭了，子瑜妳是最棒的」、「台灣囡ㄚ～拖鞋是經典」、「好感動，哭爆了」。

