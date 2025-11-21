子瑜回家了燦笑揮手！上千粉絲尖叫接機 高人氣航警也出動

【緯來新聞網】TWICE出道10年首次來台開唱，將於週末一連兩天登上高雄世運開唱。7位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢今（21日）下午2點多抵達小港機場；獨自從日本搭機的子瑜也於近4點抵達，吸引上千名粉絲到場接機，尖叫聲爆表。

子瑜抵達小港機場，吸引上千名粉絲接機。（圖／翻攝畫面）

子瑜昨在日本出席品牌活動，今獨自搭機從日本抵達小港機場，這也是出道10年的她，首次回到家鄉開唱。她身穿白色高領毛衣、搭配短裙、馬靴亮麗現身，手上拿著奶茶色大衣，見到熱情粉絲她開心揮手，展現親和力，現場粉絲們也以尖叫聲熱烈歡迎子瑜回家。



子瑜高人氣回台，除了韓方經紀公司出動保鏢外，多名航警也隨身在側保護。在重重保護下，子瑜未在出境大廳多停留，在保鏢護送下迅速上保母車，將抵達休憩飯店，與娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢一同為演唱會做準備。成員彩瑛則因病暫停活動到年底，未能來台開唱，也讓TWICE首次台灣演唱會多了一點遺憾。

