子瑜回家了！媽媽發文感謝高市府相挺 意外釣出陳其邁回覆

子瑜母親黃燕玲今（24）日晚間PO文自曝TWICE來台演出的心情。（圖／翻攝自黃燕玲IG）





韓國女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站於上週六（22日）、日（23日）在世運主場館登場，而這也是台灣成員周子瑜自出道10年來，第一次回到家鄉演出。對此，周子瑜的媽媽黃燕玲在今（24）日發文分享，並表示「有一種嫁女兒的感動和緊張」，同時在文末更感謝高雄市政府的付出，也意外釣出市長陳其邁的親自回應。

周子瑜在演出現場嗨喊「我回來了，我終於帶我的成員們一起來高雄了」，她的話不僅點燃了現場觀眾的熱情，也將氣氛推向最高潮。黃燕玲坐在台下，看到子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，並努力將能量與快樂傳給每個人，她也感性表示「真的既感動又驕傲」，餘韻到今天都還未消散。

黃燕玲表示，這是周子瑜的首場高雄演唱會，現場熱鬧非凡，如同辦喜事般歡騰，讓她直呼「有一種嫁女兒的感動和緊張」。黃燕玲也感謝所有到場支持的觀眾，對她而言，這是一段溫暖而珍貴、充滿回憶的美好時光。

在文末，黃燕玲也不忘表達感謝之意，除了藝人陶晶瑩贊助了兩天演唱會的豐盛早餐，以及各式用心準備的家鄉伴手禮，還有高雄市政府提供的巡迴視覺藍燈光，加上高雄捷運全線的TWICE進站廣播和左營站的主視覺打卡牆，這些貼心安排都讓她深受感動。這則貼文也意外引來陳其邁回覆「感謝TWICE與ONCE為這座城市帶來的美好」，為演唱會增添更多暖心氛圍。

周子瑜的媽媽黃燕玲在今（24）日發文分享，感性表示「這一切真的既感動又驕傲，餘韻到今天都還未消散」。（圖／翻攝自黃燕玲IG）

這則貼文也意外引來高雄市長陳其邁的回應。（圖／翻攝自黃燕玲IG）



