子瑜回家了！甜笑揮手謝粉絲 尖叫聲灌爆機場

ONCE等了10年！女團TWICE終於要在台灣開唱，今（21）日下午2點半第一批七名成員已經到達，台灣成員周子瑜則因為先前在日本出席活動，今日是搭乘另一班機，下午約3點才抵達機場，且身上完全沒做遮掩，露出她美麗臉龐，一路向粉絲微笑示意，讓粉絲們尖叫、歡呼不已。

周子瑜抵達機場。圖／台視新聞

周子瑜穿著一身白色高領上衣，配上大地色系裙子、長靴，一露面就讓粉絲們不斷尖叫，她也不吝嗇笑容，朝著粉絲們揮手示意，等候已久的粉絲尖叫聲不斷。不過可惜的是，周子瑜並沒有停下腳步，而是在保鑣包圍下，走出機場搭車離去。

周子瑜和粉絲們揮手打招呼。圖／台視新聞

