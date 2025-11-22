子瑜回家了！TWICE今晚高雄開唱 子瑜媽談心路歷程：期待整整10年
韓國女團TWICE今晚將在高雄世運主場館開唱，粉絲盼了10年終於等到子瑜回家，這是TWICE首次來台開唱，一大早粉絲已在排隊買周邊商品，要用行動支持偶像。
終於不用飛出國看演唱會了！ ONCE一早狂排買周邊
頂著豔陽，世運廣場前ONCE們大排長龍，搶著買演唱會周邊商品，ONCE每個人大包小包，只要跟TWICE有關的周邊都想收藏，甚至有人一口氣豪買5萬多元。有不少人前一天下午才在小港機場接完機，就直接到現場守一夜卡位。
大批粉絲排隊購買周邊商品。圖／台視新聞
粉絲打開行李箱，滿滿應援品展現對偶像的愛。TWICE演唱會週末兩天在世運主場館舉辦，睽違10年首次來台，粉絲都超級興奮，感嘆終於不用飛出國看演唱會了。
TWICE來高雄處處有驚喜 生命紀念館也「藍海應援」
而在前一晚，粉絲已經先用行動應援！在廣場大玩TWICE歌曲的隨機舞蹈，ONCE們也展現驚人默契，沒彩排直接跳起來，氣氛相當歡樂，讓高雄市長陳其邁都忍不住轉發。
其他人也在看
未注意車前狀況釀禍 女連撞7車輕傷送醫
據了解，張女駕駛自小客車，沿辛亥路七段北往南快車道行駛時，卻不慎碰撞停放於路邊停車格內三部普重機車、一部電動輔助自行車及三部自小客車而肇事。警方獲報到場後，初步確認張女駕駛無酒駕情形，駕照正常，張女右腿輕微撞傷送慈濟醫院治療，後續也將依規定成案處理。警方...CTWANT ・ 1 天前
TWICE首次來台開唱！ 玉澤演幽默喊話：歡迎來台灣
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國人氣女團TWICE本周末（22、23）將在高雄國家體育館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會，這也是TWICE台灣成員周子瑜出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
直擊／TWICE抵台了！「現身30秒」千名粉絲轟動小港機場
直擊／TWICE抵台了！「現身30秒」千名粉絲轟動小港機場EBC東森娛樂 ・ 1 天前
TWICE高雄掀熱潮 萬人場外搶聽彩排尖叫不斷
（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄22日電）台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE今、明2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，大批粉絲一早搶買周邊商品，下午更擠進萬名粉絲在場邊搶聽彩排，尖叫聲連連直呼感動。中央社 ・ 17 小時前
歡迎回家！ TWICE周子瑜抵台甜笑 小港機場粉絲嗨
「TWICE」成軍10周年，即將在高雄開唱，成員之一的台灣女孩周子瑜，因為前一天在日本有活動，因此和團員們分批來台，下午抵達高雄小港機場，一身白色與咖啡色搭配，氣質滿分，也熱情和粉絲們揮手，粉絲們都好...華視 ・ 1 天前
王子捲粿粿婚變、小杰又閃兵！威廉出面道歉了：棒棒堂最近事比較多
近來棒棒堂爭議不斷，先是威廉、小杰先後捲入閃兵風波，王子又爆出介入粿粿、范姜彥豐的婚姻，合體之路遙遙無期。今（22日）威廉和老婆卓君澤一起出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，受訪時被問及王子、小杰的狀態，無奈向記者、外界道歉：「不好意思，最近棒棒堂的事情比較多，我們加油。」直言團員們私下都會互相關心、支持。鏡報 ・ 20 小時前
直擊／子瑜主場獨寵台粉！驚喜獻唱〈日不落〉 煙火秀TWICE也看呆
韓國人氣女團TWICE出道10年終於在今（22日）晚獻出台灣首場演出，除了台灣成員子瑜，特別準備了一封信，感謝歌迷的不離不棄。TWICE今晚也為了台灣ONCE準備許多驚喜，甚至演唱了中文歌〈日不落〉。鏡報 ・ 12 小時前
玉澤演首發Threads中文警告「別偷拍我」 盧秀燕籲守護明星隱私
玉澤演日前出席台北活動時透露，將在台停留一段時間。隨後便有不少粉絲在台中「捕獲」他的蹤跡，從夜市、街景到咖啡店，玉澤演親民作風與隨性穿搭被讚賞「入境隨俗」。他亦不時透過Instagram分享在台日常生活與風景，展現對在地生活的熱情。不過，伴隨曝光度升高，偷拍行為也...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐新貼文秀腹肌！粿粿被「SWAG」遞邀約：給優渥薪水
范姜彥豐與粿粿的婚外情風波，范姜彥豐近日在社群媒體分享學習潛水的新貼文，表示將「不忘熱忱和初心」，並承諾會慢慢修補自己。據悉，他在婚姻風波後已暴瘦11公斤，而事業方面則陸續收到工作邀約。相較之下，粿粿目前事業全面停擺，甚至有成人直播平台趁機向她拋出邀約，引發網友兩極評價。TVBS新聞網 ・ 1 天前
TWICE出道10年來台開唱 子瑜喊「我終於帶成員來高雄了」數萬人嗨翻
台灣成員周子瑜所屬的南韓女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，就在今明兩天（11/22、11/23）於高雄國家體育館（世運主場館）登場，出道10年終於返鄉開唱的子瑜在台上向大家喊話，「我終於帶成員來高雄了」，讓粉絲感動落淚。太報 ・ 15 小時前
捲粿王不倫出軌風波！媒人連晨翔鬆口「簡廷芮老公狀態」：生活還是要過
藝人粿粿遭老公范姜彥豐爆料出軌王子（邱勝翊）形象跌落谷底，當時的美國行的另一對好友簡廷芮、王品澔因為互動親密，還互穿對方外套與情侶衣，兩人的曖昧傳聞甚囂塵上，但老公賴冠儒發文力挺簡廷芮，身為男方摯友與媒人的連晨翔昨（20）日宣傳TVBS影集《舊金山美容院》接受專訪，表示有私下關心好友，也替好友捲入風波感到心疼。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粉絲驚人!TWICE高雄開唱 往世運主場館列車班班爆滿
韓國人氣團體TWICE成立10年，首度在台灣登場演唱，高雄世運主場館今（22日）下午起就出現朝聖粉絲，愈接近開唱時刻，高捷往演唱會場班班爆滿，在擠沙丁魚般車廂裡，有人悄聲敘述自己的期待，「今晚終於可以圓夢！」。TWICE今晚在高雄世運主場館開唱，其中台籍藝人周子瑜回到故鄉獻唱，引起話題，演唱會場外下自由時報 ・ 16 小時前
TWICE高雄開唱5.5萬人齊看煙火！娜璉繁中發文喊：很謝謝你們
南韓人氣女團TWICE出道十年首度來台，連續兩天在高雄世運主場館開唱，也是「台灣女兒」子瑜首次回到家鄉開唱，兩場共吸引超過11萬人朝聖。今（22）天首場演唱會完美落幕，官方在演唱會結束５後火速發出大合台視新聞網 ・ 10 小時前
這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久
韓國天團TWICE今天（22日）起將在高雄世運主場館連唱2天，讓粉絲十分感動，因為他們盼了10年終於等到TWICE，相當激動的還有台灣成員子瑜，她在付費的粉絲互動平台「Bubble」上發文，寫著：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起好好珍惜這一刻。」自由時報 ・ 1 天前
民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會22日在大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。中時新聞網 ・ 7 小時前
TWICE來台開唱 子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了
（中央社記者王心妤台北22日電）韓國女團TWICE今晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了。」粉絲回以熱烈尖叫。中央社 ・ 11 小時前
周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了
南韓人氣女團 TWICE 今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這場睽違10年的「夢想成真」不只讓粉絲激動，也讓成員家人們紛紛現身力挺。不少粉絲捕捉到多位「親友團」身影，從志效、娜璉到MINA的父母皆已抵台，身為「台灣之光」周子瑜的媽媽也在高雄作東，準備迎接這場屬於女兒的榮耀時刻。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
等了十年！TWICE七人抵達高雄 MINA親切揮手
TWICE稍早搭乘華航班機於下午2點10分抵達小港機場，約30分時7位成員正式入境，由MOMO率先現身。她原本穿著白色毛外套，似乎感受到南台灣的高溫與熱情，便將外套脫下拿在手上；娜璉、志效、定延、SANA緊跟在後，而壓軸的多賢、MINA雖然戴著墨鏡，仍不忘親切向粉絲揮手，展現十...CTWANT ・ 1 天前
TWICE出發飛高雄！不見子瑜 志效機場時尚「放送逆天長腿」超懂高雄氣溫
南韓人氣女團TWICE出道10年，終於在本周末首度登上高雄世運主場館，舉行《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，7位成員今（11/21）日上午從仁川機場啟程來台，現場吸引大批媒體與粉絲守候，成員們一一揮手致意。然而，因健康因素暫停活動的彩瑛確定缺席，而台灣成員子瑜昨天在東京出席時尚活動，預計另外搭機返台與成員會合。太報 ・ 1 天前
等待3686天！TWICE首次在台開唱 應援團隊祭6大應援
台灣粉絲自TWICE出道以來，足足等待了3686天，終於盼到與成員相見的時刻。為了迎接首次演出，應援團隊特別在兩天的演出中準備不同驚喜：首日安排手機燈海與手幅應援，次日則加碼人浪、手幅、應援影片及大合唱，就是希望讓TWICE成員感受到台灣ONCE毫不保留的愛。此外，TWICE台...CTWANT ・ 15 小時前