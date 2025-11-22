子瑜回家了！TWICE今晚高雄開唱 子瑜媽談心路歷程：期待整整10年

韓國女團TWICE今晚將在高雄世運主場館開唱，粉絲盼了10年終於等到子瑜回家，這是TWICE首次來台開唱，一大早粉絲已在排隊買周邊商品，要用行動支持偶像。

終於不用飛出國看演唱會了！ ONCE一早狂排買周邊

頂著豔陽，世運廣場前ONCE們大排長龍，搶著買演唱會周邊商品，ONCE每個人大包小包，只要跟TWICE有關的周邊都想收藏，甚至有人一口氣豪買5萬多元。有不少人前一天下午才在小港機場接完機，就直接到現場守一夜卡位。

大批粉絲排隊購買周邊商品。圖／台視新聞

粉絲打開行李箱，滿滿應援品展現對偶像的愛。TWICE演唱會週末兩天在世運主場館舉辦，睽違10年首次來台，粉絲都超級興奮，感嘆終於不用飛出國看演唱會了。

TWICE來高雄處處有驚喜 生命紀念館也「藍海應援」

而在前一晚，粉絲已經先用行動應援！在廣場大玩TWICE歌曲的隨機舞蹈，ONCE們也展現驚人默契，沒彩排直接跳起來，氣氛相當歡樂，讓高雄市長陳其邁都忍不住轉發。