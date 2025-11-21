子瑜回家鄉開唱！上千粉絲接機迎TWICE 粉絲齊喊：歡迎回家

等了10年終於來台開唱，子瑜露出燦爛笑容，回應粉絲們的熱情。（圖／TVBS）

韓國女團TWICE即將在高雄舉行演唱會，成員們今天分兩批抵達台灣，引起粉絲熱烈歡迎。台灣成員周子瑜因前一日在日本參加活動，單獨抵達小港機場，現場粉絲高喊「歡迎回家」，讓她露出親切笑容並不停揮手回應。其他7位成員則從韓國出發，於下午2點半左右抵達高雄，感受到當地溫暖氣候，紛紛脫下厚重外套，引發現場粉絲尖叫聲不斷，只是成員彩瑛，因為健康因素缺席此次行程。

周子瑜終於回到家鄉台灣，以燦爛笑容回應台灣粉絲的熱情歡迎。等待十年之久，TWICE首次在台灣舉辦演唱會，粉絲們高舉各種標語表達歡迎之意，現場齊聲高喊「子瑜歡迎回家」。子瑜因前一天在日本出席活動而單獨搭機來台，而成員彩瑛則因健康問題無法參與此次行程。

子瑜一身棕色系時裝抵台，上千名ONCE（粉絲）齊喊「歡迎回家」（圖／TVBS）

其他7位成員從仁川機場出發，比子瑜提早1個半小時抵達高雄。感受到高雄氣溫明顯高於首爾，成員們一入境就脫掉外套。走在最前面的Momo將大衣率性地拿在手上，多賢也脫下外套。成員們戴著墨鏡，隔著眾多維安人員和4、5名航警親切揮手致意。

上千名粉絲熱情接機，有些從凌晨就開始排隊，粉絲們精心準備了自製餅乾禮盒要送給TWICE，還有人發揮創意拉起紅布條迎接偶像。有粉絲表示準備了娜璉喜歡的蚵仔煎和各種小零食。另一位粉絲則凌晨5點騎車前來，希望偶像Sana能看到自己準備的驚喜。還有粉絲因激動而自製了衛生紙，表示「十年首次來台」一度感動落淚。

韓國女團TWICE，21日下午分兩批抵達台灣，彩瑛因為健康因素缺席，其他7名成員抵台後，熱到脫外套。（圖／TVBS）

在抵台前，子瑜在TWICE官方Instagram發布了搞笑短影片，難掩返家的興奮心情。同公司的師兄2PM成員玉澤演也在社交媒體限時動態中拍下新聞畫面，寫下「歡迎來到台灣」，彷彿將自己視為台灣人，熱情迎接TWICE來到台灣。

