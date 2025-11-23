子瑜回家鄉開唱「一句話」惹哭全場！醫嘆自由得來不易

娛樂中心／張予柔報導



韓國女團TWICE出道10年，於22、23日降臨高雄國家體育場開唱，現場湧入大批粉絲。台灣成員周子瑜不但以中文和台語向歌迷問好，還興奮喊道「終於帶著成員們一起來高雄了！」瞬間讓全場粉絲情緒炸裂。就在 TWICE 旋風席捲南台灣的同時，有醫師藉此機會回顧2015年周子瑜遭舉報「台獨」的風波，感嘆那段歷史不該被遺忘，「從來沒有什麼政治歸政治、音樂歸音樂」。









一名醫師在臉書轉發threads上的貼文，提及「周子瑜事件」提醒大家珍惜民主自由的滋味。（圖／翻攝自Carro Tsa臉書）

一名醫師Carro Tsai近日在臉書轉發threads上的貼文，提醒年輕粉絲不要遺忘這一段。他指出，「周子瑜事件」當年成為壓垮馬英九政府的最後一根稻草，也讓很多台灣人至今仍難忘那段「被迫道歉」的影像。他感慨，子瑜如今能在台灣舞台上自在地說出台語問候，其實來得不容易，也提醒大家「珍惜民主自由的滋味，因為沒有任何果實會從天上掉下來」。醫師強調，周子瑜事件本身就是最強烈的例子，從來都沒有什麼政治歸政治，音樂歸音樂這種事，「政治即生活，生活即政治」。

舔共藝人黃安（左）過去造謠子瑜（右）台獨，使子瑜被迫出面道歉。（圖／翻攝自微博、JYP YT頻道）

回顧這起事件，周子瑜10年前在韓國以TWICE成員身分出道，當時才16歲的她，因在韓國綜藝節目上舉起台灣國旗，被舔共男星黃安造謠，舉報她是「台獨」，事件瞬間在中國網路引爆，相關抵制行動全面升級，最後經紀公司不得不要求子瑜拍片道歉，藉此鞏固中國市場。





韓國女團TWICE出道10年，台灣成員周子瑜終於在11月22、23日降臨自己的家鄉開唱。（圖／翻攝自IG＠thinkaboutzu）

















