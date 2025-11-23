子瑜回家鄉開唱 TWICE高雄Day2-1／看TWICE傳爭議 歌迷怨8800元買VIP座位「強光刺眼」

韓國女團TWICE昨晚（11/22）在高雄世運主場館開唱，但第一場卻傳出爭議，有買到B12區的VIP粉絲控訴，對面的舞台燈光直射眼睛，不僅看不到台上TWICE成員表演，當下眼睛更是刺痛發熱，甚至暈眩想吐，反映給主辦方，卻沒獲得滿意答覆，自嘲花了8800元，卻是體驗到閃光彈，對此主辦方表示，都有標註，若發現視線受阻，得在開演內十分鐘反映，當時也提出幫忙換位置的解決方案，但雙方似乎沒達成共識，不了了之。

廣告 廣告

沒聽到twice成員唱歌，乍看還真看不出來這是演唱會現場，因為白色強光炸裂，台下粉絲真的什麼都看不到，眼睛更是不舒服。B12區粉絲：「就是真的是光線，像太陽那樣直射，當下是刺刺熱熱的，然後就是會有點暈暈的感覺，如果說人家瞎掉了怎麼辦」。

發生強光災情的是在B12區，粉絲表示，當下眼睛刺痛，還有人感覺暈眩想吐，實在很擔心眼睛受傷，但跟主辦單位反應，卻只能換到更後面，最後因為雙方沒共識也不了了之，就這樣忍受2個多小時，敗興而歸。B12區粉絲：「反映眼睛不舒服，他還說那個光線沒有辦法去做調整，然後後來就不了了之了」。

從twice演唱會位置圖來看，由於舞台是設計四個面，座位也跟著四面環繞，其中b12區雖然最靠近，但卻被對面燈光直射，約一兩百人被影響觀賞品質，這區若買到VIP可提前入場的價位就要8800元，粉絲抱怨花8800結果卻買到閃光彈，主辦方則表示，已經有公告若遇到視線受阻得在開演內十分鐘反映，不願更換座位的話可全額退票離場。

其他粉絲：「跟我說我的位置會被擋到，叫我在某一個時間段去處理」。不過23日第二場演唱會進場前，就有B12區的粉絲收到票務單位的換位簡訊，避免強光災情再度發生，但對看第一場演唱會的粉絲來說卻得不到相關補償，恐怕還是怒氣難消。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

子瑜回家鄉開唱 TWICE高雄Day2-2／追賣TWICE盜版攤商 女警遭甩開推倒在地

和陳其邁換藍髮應援 蔡英文：10年了，台灣女兒子瑜終回台開唱

TWICE高雄開唱 子瑜驚喜送上〈日不落〉帶歌迷夢回選秀時