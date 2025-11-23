子瑜回家TWICE官方文案暖爆！娜璉「繁體中文」超標準
韓國女團TWICE台灣成員子瑜，出道10年首度回到家鄉開唱，昨（22日）演唱會結束後，官方社群也迅速分享了合照，超暖的文字也讓粉絲紛紛留言：「真的回台灣了！」、「歡迎回家」、「台灣永遠歡迎！」
昨日TWICE《TIHS IS FOR》演唱會結束沒多久，官方社群就分享了多組成員們在舞台上的高清合照，並寫下：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演更感覺是場特別的演出）」，超暖文案瞬間被讚爆。
另外，娜璉也特別在IG限時動態發文，曬出了自己的照片，並寫下：「高雄的ONCE們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔」以及「明天見喔」，標準的中文，也讓大眾猜測子瑜應該充當了軍師。
【更多東森娛樂報導】
玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力
人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼
中國再出手！便衣警突闖現場喊卡 日音樂人錯愕沮喪
其他人也在看
子瑜等10年回家開唱！蔡英文喊河道被洗版 揪他藍髮應援TWICE
韓國人氣女團TWICE本週末（22日、23日）唱進台灣，獻出出道10年的第一次，尤其團內有著台灣成員子瑜，讓陪著TWICE走過10年的ONCE（粉絲名）備感意義。而這次除了高雄市長陳其邁做足城市行銷力挺，前總統蔡英文也有感而發，今（23日）在Threads發文。鏡報 ・ 1 小時前
TWICE開唱ONCE擠爆港都！高捷班班爆滿 運量達35萬人次創今年最高
韓國人氣女團TWICE22號晚間在高雄世運主場館開唱，粉絲擠爆港都，高雄捷運車次班班爆滿，22號捷運運量高達35萬運量，光是世運站就有4.1萬，創下今年全年度最高的運量。高雄市長陳其邁在演唱會結束後也台視新聞網 ・ 2 小時前
子瑜等10年回家唱！TWICE官方文超暖「特別一夜」娜璉貼文藏玄機
韓女團 TWICE 本週末在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，昨（22日）首場落幕後，TWICE 官方 IG、FB 立刻釋出高畫質大合照，並寫下：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演格外特別）」 ，引來粉絲狂刷留言：「歡迎回家」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
TWICE子瑜返台威力太強！蔡英文：連兩天被洗版
韓國超人氣女團TWICE昨在高雄開唱首日，狂破5.5萬ONCE（粉絲名）朝聖，台灣成員周子瑜暌違10年首度回家鄉開唱，讓演唱會瞬間升格為「全台大事」！今（23）稍早，前總統蔡英文也罕見發文「加入應援行列」，引爆網路熱議。蔡英文在社群上分享，這兩天幾乎被TWICE洗版，「彷彿我也一起參加了這場演唱會」自由時報 ・ 1 小時前
TWICE高雄開唱 捷運站長又歡唱陪歌迷
[NOWnews今日新聞]TWICE出道十週年，終於在22、23日首次於高雄國家體育場開唱，全台民眾都歡迎台灣成員子瑜回家。昨天演唱會後散場時，人潮湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長加碼開唱，幫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
周子瑜等10年首度回台開唱 蔡英文曬「藍髮照」應援：台灣女兒讓人感動
南韓女團TWICE週末連2天在高雄開唱，過去曾因揮舞國旗遭中國被迫道歉的「台灣女兒」子瑜，相隔10年終於首度回台開唱。前總統蔡英文今在Threads發布「藍髮照」應援，並表示，謝謝靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。自由時報 ・ 2 小時前
藍營擬修法中配參選免棄國籍 陳培瑜：反對中國優先特權
立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。也有國民黨立委提案修正兩岸人民關係條例，欲將中配入籍年限從6年縮短成4年。對此，民進黨團書記長陳培瑜強調，「我們絕對要保障所有人民的參政權，我們是反對『中國優先特權』。要當台灣的公職，就只自由時報 ・ 40 分鐘前
內埔六堆紀念公園狂客音樂祭人氣爆棚
記者鄭伯勝／屏東報導 屏東縣政府於十一月二十二日及二十三日，連續兩天在內埔鄉六堆紀念…中華日報 ・ 40 分鐘前
TWICE志效現蹤高雄！輕軌旁慢跑超自律 正體中文喊話準備好了
韓國女子天團TWICE昨天（22日）完成在高雄世運主場館第一天的演唱會，今天又要迎來第二場，對體力來說是相當大的挑戰。沒想到隊長志效今天一大早還爬起來在輕軌旁慢跑，網友忍不住大讚：「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄（繼續哭。」自由時報 ・ 48 分鐘前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前