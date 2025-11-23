子瑜回家TWICE官方文案暖爆！娜璉「繁體中文」超標準

韓國女團TWICE昨日在世運開唱，成員娜璉曬照發文。（圖／翻攝自娜璉 IG）





韓國女團TWICE台灣成員子瑜，出道10年首度回到家鄉開唱，昨（22日）演唱會結束後，官方社群也迅速分享了合照，超暖的文字也讓粉絲紛紛留言：「真的回台灣了！」、「歡迎回家」、「台灣永遠歡迎！」

昨日TWICE《TIHS IS FOR》演唱會結束沒多久，官方社群就分享了多組成員們在舞台上的高清合照，並寫下：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演更感覺是場特別的演出）」，超暖文案瞬間被讚爆。

另外，娜璉也特別在IG限時動態發文，曬出了自己的照片，並寫下：「高雄的ONCE們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔」以及「明天見喔」，標準的中文，也讓大眾猜測子瑜應該充當了軍師。

