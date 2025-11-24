子瑜夢想成真！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋
TWICE昨晚在高雄世運主場館結束兩天演唱會後，現場大螢幕隨即宣布明年3月21、22日將於台北大巨蛋舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會。主辦單位理想國公布票價從1800元至6800元，VIP票價8800元，享有演出前Soundcheck、專屬吊牌掛繩組、限定小禮及明信片組。售票採實名制認證，12月2日上午11點開放會員預售，12月4日全面開賣。
根據公開座位圖顯示，舞台設置在大巨蛋正中央，四面座位全數開放，不同於以往三面觀眾席配置，將成為首組在大巨蛋開四面舞台演唱會的藝人團體。
高雄演唱會落幕後，TWICE官方IG罕見發布周子瑜個人23秒影片。畫面中她在世運場內環視四周後開心奔跑，頭上戴著年初曾出現的「My dream came true in 2025」帽子，配樂選用她的偶像田馥甄演唱的《小幸運》。官方更感性寫下「在子瑜的家鄉演出真的很特別」。
這頂帽子對粉絲意義重大。年初子瑜首次戴上暗示即將回鄉開唱，官宣高雄場時再度配戴，如今站上舞台依然是同一頂帽子，三次都象徵她的初心。子瑜13歲獨自赴韓當練習生，16歲出道，因2016年揮國旗風波，足足錯過家鄉舞台10年。她曾在6月生日時透露「想回家鄉開演唱會」是每年都在許的心願。
高雄市政府統計，TWICE演唱會吸引超過10萬粉絲朝聖，加上伍佰等藝人演出，上週末共18萬歌迷集結港都。高雄捷運運量創今年新高，經發局發放的商圈夜市優惠券帶動消費熱潮。六合夜市直到凌晨2點仍有歌迷續攤，中央公園商圈人潮與業績較平時週末成長近5成，10家餐酒館推出ONCE金曲特調，訂位率達8成，估計創造逾5億觀光產值。
