子瑜媽太狂「把夜市搬進飯店」 TWICE成員幸福掃貨

周子瑜的媽媽送上超多美食，像是把夜市搬進飯店。（圖／翻攝自子瑜IG）





天團TWICE在高雄開唱的幕後花絮曝光！周子瑜的媽媽，送上超多美食，像是把夜市搬進飯店，成員SANA逛超商被拍到，親民跟店員聊天？超近距離的互動，讓粉絲好羨慕！

日前TWICE到高雄世運主場館巡迴演出，官方公佈成員後台花絮，其中，子瑜媽媽送上超多美食，像是把夜市搬進飯店，還有SANA到超商買東西被認出，超親民跟店員對話，讓看影片的觀眾非常羨慕。

飯店走廊擺滿美食，就像個小型夜市，而且看這紙杯紙碗台味滿滿，全都是子瑜媽媽，準備給9位女孩，成員們全部蹲在地上掃貨子瑜媽的愛，子瑜也親自介紹，有大腸包小腸，有滷味有雞排，吃了這些在地小吃，也讓子瑜露出幸福表情。

廣告 廣告

TWICE日前巡迴演唱會，唱到高雄世運主場館，近期官方釋出當時的花絮，其中有子瑜媽媽，準備了超多美食，把飯店變成美食街，從成員們臉上洋溢的笑容，就知道子瑜媽媽無私的愛，用美食大力支持TWICE。

超商店員vs．TWICESANA：「（OK！TWICE的粉絲可以），謝謝。」

影片中還有SANA，偷偷跑到超商買零食，就算戴眼鏡帶鴨舌帽，散發的女神氣質，一樣馬上被店員認出，她也超親民打招呼，讓粉絲們超級羨慕，也說希望TWICE在台灣得這幾天有感受到過得幸福。

【更多東森娛樂報導】

子瑜回家了！媽媽發文感謝高市府相挺 意外釣出陳其邁回覆

周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家

TWICE維密辣照公開！子瑜「甜辣」秀腹肌線條