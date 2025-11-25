子瑜媽媽年輕照曝光！基因超強 母女側臉神複製99％

子瑜和媽媽的合照。翻攝自IG



韓國女團TWICE上周末在高雄世運主場館舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，兩天共吸引11萬名ONCE朝聖，其中台灣籍成員周子瑜出道10年後，終於首次在家鄉開唱，她的媽媽黃燕玲也被目擊現身支持，母女倆同框的畫面成為網友熱議焦點。

子瑜媽媽黃燕玲被拍到在場邊觀賞女兒演出的身影，優雅氣質備受稱讚，不少眼尖網友更翻出她年輕時的舊照，驚覺母女側臉輪廓幾乎如「複製貼上」，高挺鼻樑、大眼與臉型相似度極高，掀起熱烈討論。許多粉絲留言大讚：「基因太強大了！」、「完全看得出子瑜的美貌從哪裡來！」

左為子瑜媽媽年輕照，和女兒的對比。翻攝自微博

周子瑜過去也曾在節目上分享母女互動，TWICE出演《黃金漁場 Radio Star》時，主持人提到「聽說媽媽比妳更注重保養？」子瑜直率笑回：「媽媽很常做手術，會在自己的臉上做實驗。」她還透露，媽媽過去在訪問中也坦承各種療程都親自體驗過，甚至笑說自己「中毒了」。

節目中，主持人拿起一張老照片詢問「這位是媽媽吧？」子瑜則再度爆料：「那應該是還沒做的時候。」接著又補一句：「爸爸也拜託媽媽不要再做了。」引得全場大笑。

