子瑜媽媽準備「子瑜欽點」台灣美食餵食TWICE姊姊們 陶晶瑩也送早餐

韓國女團TWICE高雄演唱會第二天，隊長志效在演唱會前現身高雄街頭慢跑，還把影片分享到限時動態，用中文喊話已經準備好了，粉絲直呼女神也太自律了吧！另外子瑜還特別交代媽媽準備台灣小吃，要送給7位成員姐姐們品嚐，其中有韓方工作人員喝到黑糖波霸鮮奶，發文也特別標註子瑜，讓這飲料店掀起關注。

買波霸鮮奶、伴手禮 子瑜媽超寵成員和工作人員

韓國女團TWICE高雄開唱，粉絲就捕捉到台灣成員子瑜的媽媽也來了，不僅力挺女兒，還幫忙照顧其他7位成員，連同工作人員都一起餵食。有韓方工作人員喝到黑糖波霸鮮奶，特別發文標註子瑜，還附上一顆愛心，意外讓飲料店掀起關注，粉絲指名要喝子瑜媽媽點的同款飲料。

韓方工作人員分享子瑜準備的黑糖波霸鮮奶。圖／台視新聞

子瑜媽媽除了買黑糖波霸鮮奶外，還買了雞排、滷味讓大家享用，還準備幾項台南道地的伴手禮，像是鳳梨酥、卡哩卡哩等等，甚至還有台灣必吃美食，說是子瑜欽點、媽媽使命必達，藝人好友陶晶瑩還特別幫TWICE準備昨天跟今天的早餐飯糰、蛋餅。

超自律！志效高雄慢跑 PO中文「演出準備好了」

子瑜媽媽準備的美食實在太豐富了，隊長志效演唱會第二天，就在社群平台限時動態分享自己在高雄街頭慢跑的影片。志效跑到一半不忘回頭對著鏡頭揮手，接著又轉身繼續跑，影片還用繁體中文寫下「今天演出也已經準備好加油了」，看來是有向子瑜討教中文，粉絲也直呼女神太自律了吧，期待她在演唱會的表現。

志效分享在高雄慢跑。圖／翻攝自Instagram@_zyozyo

