子瑜媽媽發聲！等了TWICE10年 期待台北大巨蛋再相見

〔記者邱奕欽／台北報導〕TWICE上月一連2天在高雄開唱掀起全台熱潮，台灣籍成員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」當時罕見發聲，回顧等了整整10年才盼到女兒在家鄉開唱的那一刻，直言至今仍難忘當時的感動。如今，子瑜的媽媽也同步點名下一站，喊話「一起期待明年3月台北大巨蛋！」令許多粉絲已迫不及待。

TWICE日前完成高雄演唱會後，子瑜媽媽「Lydia燕玲」昨(17日)晚透過社群平台分享心情，坦言那場演出帶來的震撼與感動，至今仍深深留在心中。她表示，能在高雄與來自各地的家長與親友相聚，儘管時間短暫，仍十分珍惜這樣難得的相遇，也希望大家都有被好好招待、留下美好回憶。

子瑜媽媽「Lydia燕玲」同時以中、英、韓三語發文，感謝所有特地前來高雄的親友與粉絲，並再次提到這份等待得來不易。文末，她更直接點名下一站，邀請大家一同期待明年3月在台北大巨蛋再度相見，溫暖文字曝光後，也讓不少粉絲直呼感動，直言「這10年的等待，真的值得！」

