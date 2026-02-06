子瑜媽媽超狂！把夜市「搬進TWICE飯店」成員全傻眼：這麼多台灣小吃？

娛樂中心／綜合報導

TWICE第10周年不僅在高雄舉辦演唱會！更將於今年唱進大巨蛋。（圖／翻攝自TWICE FB）

南韓人氣女團TWICE出道10週年，去年首度在高雄世運主場館開唱，今年更宣布即將在大巨蛋開場，掀起全台粉絲熱潮。近日TWICE官方YouTube頻道公開長達34分鐘的幕後花絮，不僅全程紀錄成員們在台灣的點滴，更曝光一段溫馨畫面，周子瑜的媽媽親自出手，直接將整排夜市美食搬進成員下榻的飯店，讓團員們驚喜不已。

TWICE官方昨公開高雄演唱會全紀錄，子瑜媽媽更幾乎將整個夜市搬到飯店。（圖／翻攝自TWICE YouTube）

影片中可見，飯店走廊被擺滿各式台灣小吃，從遠處看過去如同一條「行動夜市街」。日籍成員Sana一看到滿滿食物立刻對著鏡頭傻眼驚呼：「怎麼準備了這麼多？」直說彷彿把夜市直接搬進飯店；Momo、Mina 等人也難掩興奮神情，邊挑邊吃，畫面充滿歡笑聲。對成員而言，這已經不只是宵夜，更像是一場特別的在地體驗。

TWICE團員們紛紛陷入選擇困難，直接蹲下來研究。（圖／翻攝自TWICE YouTube）

而身為團內唯一台灣成員，子瑜這次也化身最稱職的「在地嚮導」與「語言小老師」，不僅協助翻譯、介紹環境，還帶著大家認識家鄉味。回到房間後，她開心地與鏡頭分享這些小吃，桌上擺滿大雞排、大腸包小腸、米血、蚵仔麵線等經典夜市料理。子瑜一邊品嚐一邊露出滿足笑容，坦言這些都是她在海外工作時最想念的味道。

子瑜則與自己最愛的雞排、大腸包小腸、米血、蚵仔麵線自拍。（圖／翻攝自TWICE YouTube）

不少粉絲看完花絮後直呼「子瑜媽媽太狂」、「這才是真正的地主之誼」，也有人笑說「團員根本幸福到爆」。從舞台上萬人歡呼，到私下走廊的溫馨夜市，這趟高雄行不只是一場演唱會，更是一段屬於 TWICE 與台灣之間的暖心記憶。

