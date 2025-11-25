子瑜媽媽「年輕照」曝光！粉絲驚：根本基因神複製

TWICE世界巡迴演唱會高雄站於11月22、23日盛大舉行，身為台灣成員的周子瑜重返家鄉舞台，以中文和台語向歌迷問好，興奮喊道「終於帶著成員們一起來高雄了」，讓全場粉絲情緒沸騰。子瑜更戴上印有「My dream came true in 2025」字樣的帽子在世運場內奔跑，象徵夢想成真的感動時刻。

演唱會結束後，子瑜帶著成員Momo、Sana前往有南部最美火鍋店之稱的「溫肚火鍋」享用宵夜，同行的還有名主持人陶晶瑩。據了解，兩人的交情源自陶晶瑩女兒是TWICE鐵粉，因朝聖子瑜媽媽經營的「首璽咖啡」而結識子瑜家人，進而認識子瑜本人。陶晶瑩此次不僅帶女兒朝聖演唱會，更連續兩天親自為TWICE準備飯糰、蛋餅、豆漿等台式早餐應援。

值得一提的是，當年第一個發掘子瑜潛力的舞蹈老師嘻小瓜也到場力挺。他回憶13年前在舞蹈教室任教時，讓當時還是國中生的子瑜站在C位，成為她被韓國經紀公司注意的起點。看完演唱會後，嘻小瓜感性表示「謝謝妳一直堅持、努力、相信著」，並在家中激動落淚。

子瑜媽媽黃燕玲也現身演唱會支持女兒，母女倆的高顏值再度引發討論。網友翻出子瑜媽年輕時的照片，發現側臉輪廓相似度高達99%，從大眼睛、高挺鼻樑到臉型都一模一樣，超強基因令人驚嘆。

