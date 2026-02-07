子瑜媽把夜市搬進飯店！走廊驚見整排台灣小吃

娛樂中心／杜子心報導



南韓人氣女團TWICE迎來出道滿10週年，去年首度站上高雄世運主場館開唱就引爆話題，今年更確定將唱進台北大巨蛋，讓台灣粉絲期待值再拉高。近日TWICE官方YouTube頻道釋出長達 34 分鐘的台灣演唱會幕後花絮，不只記錄演唱會後台點滴，其中一段「飯店夜市畫面」意外成為最大亮點。畫面中，台籍成員周子瑜的媽媽親自安排宵夜，直接把整排台灣夜市小吃送進團員下榻的飯店，讓成員們一踏出房門就被震撼到。









子瑜媽媽盡地主之誼招待成員許多台灣夜市美食。（圖／翻攝自youtube@twice）

影片中可以看到，飯店走廊一字排開各式台灣小吃，遠看就像臨時出現的行動夜市。日籍成員 Sana一看到現場立刻對著鏡頭驚呼，食物多到誇張，感覺夜市整個搬進飯店；Momo、Mina 也被拍到邊挑邊吃，完全停不下來，團員之間笑聲不斷，也讓粉絲看到偶像私下真實的一面。

成員們看到滿滿的夜市食物都很興奮地在挑美食。（圖／翻攝自youtube@twice）

身為團內唯一的台灣成員，同時也是最小的忙內，子瑜這趟回到台灣不只站在舞台上發光，同時也默默擔任起在地嚮導跟語言小老師的角色，幫忙翻譯、介紹環境，還帶著成員們認識台灣小吃。回到房間後，她對著鏡頭開心分享戰利品，桌上擺滿大雞排、大腸包小腸、米血、蚵仔麵線等夜市經典料理，邊吃邊露出滿足表情，坦言這些都是自己長期在海外工作時最想念的味道。花絮曝光後，粉絲紛紛留言笑稱畫面真的很台，也大讚子瑜媽媽展現的地主心意，讓TWICE這趟高雄行留下難忘回憶。





原文出處：子瑜媽把夜市搬進飯店！成員聚集走廊挑宵夜：被一整排台灣小吃驚呆

