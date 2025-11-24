子瑜媽曝「嫁女兒心情」感謝高市府力挺 陳其邁藍髮暖回覆

子瑜母親黃燕玲今（24）日晚間在IG PO文自曝「嫁女兒心情」，還特別感謝高市府，意外釣出市長陳其邁暖回。（翻攝自黃燕玲IG）

南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站上周末在世運主場館登場，出道10年首度在台開唱，台灣成員周子瑜一開口就高喊「我回來了，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」掀起全場沸騰。子瑜母親黃燕玲今（24）日晚間在IG PO文自曝「嫁女兒心情」，還特別感謝高市府，意外釣出市長陳其邁暖回。

「身為媽媽，坐在台下看著子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，真的既感動又驕傲，餘韻到今天都還未消散。」黃燕玲PO文分享身為母親坐在台下看著女兒和成員們全力以赴的感動。

她透露，演唱會途中家長被拍上大螢幕，能與粉絲一起揮應援棒、尖叫歡笑，是非常特別的體驗。她更感性表示，因大家熱烈歡迎TWICE首場高雄演唱會，如同喜慶般的熱鬧氛圍，「讓我有一種嫁女兒的感動和緊張」。

黃燕玲在文中特別感謝高雄市政府提供巡迴視覺藍燈光，高雄捷運全線TWICE獻聲進站廣播與左營站主視覺打卡牆，以及各式店家贊助家鄉伴手禮與小吃，還有陶晶瑩贊助兩天早餐等。她最後表示，最重要的是全球ONCE（粉絲名）的支持，並預告「一起期待明年大巨蛋」。

此文PO出不久，旋即釣出陳其邁本人回應「感謝TWICE與ONCE為這座城市帶來的美好」。有趣的是，陳其邁近日配合TWICE開唱，大頭照特別「變藍髮」造型至今還沒恢復，展現十足誠意。

陳其邁今天受訪時指出，近期國際天團接續造訪高雄，TWICE等大型演唱會帶動點燈與系列活動，顯著提升城市曝光度。上周末兩天演唱會吸引近18萬人次造訪，觀光總產值估計達5億元，捷運周六更創下單日35萬人次，刷新今年紀錄，商圈、夜市及旅宿全面湧入人潮，展現演唱會經濟驚人效益。

