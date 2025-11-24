子瑜媽發聲了！TWICE高雄開唱「嫁女兒」心情全吐：感動又驕傲
記者林汝珊／台北報導
韓國女團 TWICE 世界巡迴演唱會高雄站昨（23）日晚間圓滿落幕，兩日共吸引 11 萬人到場朝聖。子瑜出道 10 年後首次以巡演形式帶著成員們回到家鄉開唱，母親黃燕玲也IG發出長文，坦言：「身為媽媽，坐在台下看著子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，真的既感動又驕傲。」
子瑜媽媽表示，看到子瑜在舞台上那麼穩定、自信、又享受其中，心裡感到很踏實，「沒想到的是，演唱會途中我們家長還被拍到上了大螢幕 能跟現場滿滿的粉絲一起揮應援棒、一起尖叫、一起歡笑，對我們來說是一種很特別的體驗 謝謝大家給我們的掌聲和歡呼。」
也感性分享，TWICE首度來高雄演出，全場熱烈的氛圍讓她有如「嫁女兒般的感動與緊張」，更形容這兩天的經歷是「很珍貴、很溫暖的回憶」。她也期望 TWICE 未來能帶來更多優秀作品，並祝福每位 ONCE 將這份能量帶回日常生活。
更多三立新聞網報導
TWICE高雄場逼哭成員！Momo「繁中謝謝ONCE」激動：子超帥der
直擊／SJ利特隔8天又來台！「親民擊掌簽名」中文撩粉 感性喊話全說了
宋慧喬44歲生日「回春變大學生」真實素顏狀態曝光 粉絲全看傻
《怪奇物語》10年畫下句點！最終季3階段上線 東京吸2000粉朝聖
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 11 小時前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 11 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 14 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 6 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前