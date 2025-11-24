子瑜媽發聲了！TWICE高雄開唱「嫁女兒」心情全吐：感動又驕傲

記者林汝珊／台北報導

子瑜媽媽（左）母女倆感情相當好。（圖／翻攝自黃燕玲X）

韓國女團 TWICE 世界巡迴演唱會高雄站昨（23）日晚間圓滿落幕，兩日共吸引 11 萬人到場朝聖。子瑜出道 10 年後首次以巡演形式帶著成員們回到家鄉開唱，母親黃燕玲也IG發出長文，坦言：「身為媽媽，坐在台下看著子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，真的既感動又驕傲。」

子瑜媽媽發長文感謝。（圖／翻攝自IG）

子瑜媽媽表示，看到子瑜在舞台上那麼穩定、自信、又享受其中，心裡感到很踏實，「沒想到的是，演唱會途中我們家長還被拍到上了大螢幕 能跟現場滿滿的粉絲一起揮應援棒、一起尖叫、一起歡笑，對我們來說是一種很特別的體驗 謝謝大家給我們的掌聲和歡呼。」

子瑜媽媽在演唱會上手舞足蹈應援。（圖／讀者提供）

也感性分享，TWICE首度來高雄演出，全場熱烈的氛圍讓她有如「嫁女兒般的感動與緊張」，更形容這兩天的經歷是「很珍貴、很溫暖的回憶」。她也期望 TWICE 未來能帶來更多優秀作品，並祝福每位 ONCE 將這份能量帶回日常生活。

