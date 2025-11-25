子瑜媽「年輕照」神基因複製！冰冰姐被cue笑：不能比

娛樂中心／饒婉馨報導

韓國女團TWICE出道10年，睽違多年降臨高雄國家體育場開唱，現場湧入大批粉絲朝聖。身為台灣成員周子瑜重返家鄉舞台，成為全場焦點，不但以中文和台語向歌迷問好，還興奮喊道「終於帶著成員們一起來高雄了！」瞬間讓全場粉絲情緒炸裂。周子瑜的母親黃燕玲用行動支持、應援女兒，母女合照曝光後，瞬間成為話題焦點。





周子瑜、媽媽「對比照」曝光掀話題！網誇：神基因複製、不是冰冰姐

網友翻出子瑜媽媽（左）年輕舊照，比對子瑜（右）現在的模樣。（圖／翻攝自 Threads ＠achihuhi）

廣告 廣告

周子瑜、媽媽「對比照」曝光掀話題！網誇：神基因複製、不是冰冰姐

子瑜（左）側臉輪廓更還原媽媽（右）的神基因，被網友狂誇：複製貼上。（圖／翻攝自周子瑜（左）、周子瑜媽媽（右）IG）





南韓人氣女團TWICE上週末一連兩天在高雄世運主場館開唱，這次也是台灣成員周子瑜出道10年、首度「解禁」帶其他成員回家開唱。有網友翻出周子瑜母親黃燕玲的照片，發現兩人樣貌相似度極高，側臉輪廓的高挺鼻子、臉型根本是複製貼上，再度證明子瑜的顏值，真的是源於媽媽的神基因，網友也陸續留言「和子瑜一樣，好可愛」、「根本是子瑜吧...瑜媽超美」、「子瑜的美貌是遺傳了媽媽的完美基因」。子瑜媽媽也常常用行動支持女兒，像是看演唱會、購入周邊等等，因此常常在IG曬出後台合照。





周子瑜、媽媽「對比照」曝光掀話題！網誇：神基因複製、不是冰冰姐

周子瑜媽媽（左圖左1、右圖左）用行動支持女兒，參加周子瑜（左圖右1、右圖右1）各種演出；同框照曬出後，都會吸來一票網友朝聖。（圖／翻攝自周子瑜媽媽IG）

周子瑜、媽媽「對比照」曝光掀話題！網誇：神基因複製、不是冰冰姐

網友挖出41年前的白冰冰（左）美照，稱子瑜（右）神韻有像。（圖／翻攝自白冰冰臉書（左），周子瑜IG（右））

有網友翻出了41年前的白冰冰嫩照，並直言兩人撞臉。對此，白冰冰本人於臉書發文笑說「這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！真感謝網友的青睞，其實我自己仔細的比對之下，覺得青春洋溢的子瑜，經過練習生的嚴格訓練，美貌加上自帶巨星的氣場。而當年的我，實在不能比，從少不經事的表情可以看出，從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣」，還開玩笑道，「讓平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象」。她在文末也獻上祝福「祝福她，以及TWICE一直扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星」。報導一出，網友、白冰冰粉絲都認為「小編別鬧，雖然那時候的白冰冰算是漂亮的，但也差太多」、「他們不像！都有各自的魅力和」、「正宗TW ICE台灣冰冰」。





原文出處：周子瑜媽媽「年輕美照」曝光掀熱議！白冰冰被cue謙虛：實在不能比

更多民視新聞報導

他9年前喊：小偉哩來 館長「扳動手指」畫面曝！

賓賓哥道歉了！他「1148字＋90度鞠躬」吸千人朝聖

SWAG認「已邀粿粿合作」！曝光最新聯繫進度…

