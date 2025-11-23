子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌

記者簡榮良、林昱孜／台南報導

搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」。當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、滷味及鳳梨酥等給姐姐們吃，結果大獲好評。

子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、滷味及鳳梨酥等給姐姐們吃，結果大獲好評。（圖／翻攝自黃燕玲X）

子瑜媽表示，這次準備的小吃都是子瑜指定，「都她傳給我，叫我去買的」，被點名的包括大腸包小腸、大腸麵線、滷肉飯、滷味、鳳梨酥，「當然雞排、珍珠奶茶是一定要的」，直呼姐姐們都很喜歡，讚不絕口。

子瑜媽感謝台南知名品牌「深緣及水」送了許多點心到後台。（圖／翻攝畫面）

特別的是，子瑜媽還別感謝台南知名品牌「深緣及水」送了許多點心到後台，陶子姐也連續2天幫TWICE們準備早餐，有飯糰、蛋餅等，寵愛無極限。

至於外傳台南冬風茶飲也在名單內？子瑜媽說，是第一次買，因為工作人員指定要黑糖珍珠。

鳳梨酥切開內餡飽滿，收服姐姐們的味蕾。（圖／翻攝畫面）

