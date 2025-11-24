子瑜媽PO文親曝「嫁女兒心情」：心裡很踏實 釣出藍髮陳其邁留言

TWICE高雄站世界巡演吸引近18萬人次，周子瑜媽媽黃燕玲分享觀演感動。（翻攝自instagram/tzuyu.fanspage、topbeauty_lydia）

「我回來了，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」南韓人氣女團TWICE世界巡迴演唱會上週末來到了高雄站，這是該團體出道10年後首次在台開唱，而台灣成員周子瑜在台上高喊回到家鄉的喜悅，瞬間點燃現場粉絲熱情。

「TWICE不只是在表演，而是在用自己最喜歡的方式，把能量與快樂傳給台下每一個人。」周子瑜母親黃燕玲今晚（24日）在Instagram分享「嫁女兒心情」，並特別感謝高雄市政府的支持，貼文還釣出市長陳其邁回應。

子瑜媽媽黃燕玲PO文分享了什麼心情？

「看到子瑜在舞台上那麼穩定、自信、又享受其中，心裡真的很踏實。」黃燕玲稍早在社群中表示，坐在台下看著女兒與TWICE成員全力演出，心中既感動又驕傲，「餘韻到今天都還未消散」。她回憶道，演唱會中家長們被拍上大螢幕，「一起尖叫、一起歡笑，對我們來說是一種很特別的體驗」，同時感謝大家給他們熱烈的掌聲及歡呼。

黃燕玲也形容，高雄首場演唱會如同辦喜事般熱鬧，「讓我有一種嫁女兒的感動和緊張」。她感性分享，「能在這樣的夜晚和大家同歡，是很珍貴、很溫暖的回憶。」並感謝全球ONCE（TWICE粉絲名） 的支持。

市府與地方企業支持 演唱會效益驚人

黃燕玲最後特別感謝高雄市政府提供巡迴視覺藍燈光，高雄捷運全線TWICE獻聲進站廣播及左營站主視覺打卡牆，還有店家提供的家鄉伴手禮和小吃，以及陶晶瑩贊助2天早餐。

高雄市長陳其邁也現身留言區？

子瑜媽媽的貼文一出，馬上釣出高雄市長陳其邁留言回應：「感謝TWICE與ONCE為這座城市帶來的美好」而陳其邁的大頭貼，還依然是當時為了應景TWICE演唱會的「藍髮照」。

