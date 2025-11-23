子瑜帶TWICE回家了 台語告白粉絲：我很想你

（中央社記者王心妤高雄23日電）韓國女團TWICE今晚在高雄國家體育場舉辦第2場This Is For演唱會，台灣成員子瑜以台語向粉絲告白「我很想你」，並換上黑色亮片小可愛跳SOLO曲DIVE IN。

TWICE演唱會今晚共吸引5.5萬名歌迷同樂，並以THIS IS FOR、Strategy、MAKE ME GO、SET ME FREE揭開序幕，子瑜以台語說：「你好，我是子瑜，我很想你們，你們有想我嗎？多謝！」

子瑜又以中文說：「這是我跟成員第一次到高雄演唱會，我知道你們等我很久，也知道你們做了很多應援，你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，我非常開心，今天一起玩得愉快好嗎？」

隊長志效開場以中文誤說：「我的名字怎麼樣？」時，子瑜以中文提醒是：「我的名字是什麼？」日本成員Momo以台語說：「你吃飽了嗎？」後也說這是子瑜教的台語。

演唱會進行約1小時後，TWICE邀請全場觀眾站起來跟著音樂搖擺，這時鏡頭拍到子瑜坐在台下的爸爸，成員娜璉笑說：「子瑜的爸爸還坐著。」其他成員則緩頰說：「聽說他都沒有坐下來欸。」

TWICE唱完RIGHT HAND GIRL後，子瑜率先換上黑色小可愛表演SOLO曲DIVE IN，繞著銀色鋼管道具跳舞，台灣粉絲也給予熱烈尖叫聲。（編輯：張雅淨）1141123