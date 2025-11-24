子瑜帶TWICE回家了 哽咽念手寫信 宣布2026年台北加場演出

韓國女團TWICE在高雄國家體育場舉辦This Is For演唱會，23日晚間迎來第2場，台灣成員子瑜（右）以台語向粉絲告白「很想你們」。（Live Nation Taiwan提供）

韓國女團TWICE23日晚在高雄國家體育場舉辦第2場This Is For演唱會，台灣成員子瑜以台語向粉絲告白「我很想你」，並換上黑色亮片小可愛跳SOLO曲DIVE IN。子瑜哽咽念手寫信，分享從練習生到出道的心情。TWICE除演唱中文歌「日不落」，也宣布明年台北大巨蛋加場演出。

子瑜在演唱會尾聲念出手寫信，信中提到已經聽到粉絲的聲音，從練習生開始內心一直有矛盾，喜歡唱歌跳舞並在心中期待哪天能成為明星，希望的火苗一直在她的心裡，雖然知道辛苦仍需堅持到底，「很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。」

TWICE演唱會共吸引5.5萬名歌迷同樂，並以THIS IS FOR、Strategy、MAKE ME GO、SET ME FREE揭開序幕，子瑜以台語說：「你好，我是子瑜，我很想你們，你們有想我嗎？多謝！」

子瑜又以中文說：「這是我跟成員第一次到高雄演唱會，我知道你們等我很久，也知道你們做了很多應援，你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，我非常開心，今天一起玩得愉快好嗎？」

隊長志效開場以中文誤說：「我的名字怎麼樣？」時，子瑜以中文提醒是：「我的名字是什麼？」日本成員Momo以台語說：「你吃飽了嗎？」後也說這是子瑜教的台語。

演唱會進行約1小時後，TWICE邀請全場觀眾站起來跟著音樂搖擺，這時鏡頭拍到子瑜坐在台下的爸爸，成員娜璉笑說：「子瑜的爸爸還坐著。」其他成員則緩頰說：「聽說他都沒有坐下來欸。」

子瑜表示，「我的心中有熱情，但也因為一次次對自己的失望而感到有挫折。那個喜歡唱歌跳舞的我，沒想到會成為我人生中這麼大一部分。」她並說：「我知道那道光芒沒有消失過，我會讓它繼續被點燃。」

演唱會尾聲，TWICE翻唱中文歌「日不落」後，四面台螢幕出現THIS IS FOR TAIPEI字樣，日期除了之前宣布的明年3月21日外，又多了3月22日。隨著現場安可聲連續不斷，透明螢幕再度升起，TWICE重返舞台演唱TT，子瑜最後也高喊：「我們台北見！」