子瑜帶TWICE回家了 哽咽念手寫信 宣布2026年台北加場演出
韓國女團TWICE23日晚在高雄國家體育場舉辦第2場This Is For演唱會，台灣成員子瑜以台語向粉絲告白「我很想你」，並換上黑色亮片小可愛跳SOLO曲DIVE IN。子瑜哽咽念手寫信，分享從練習生到出道的心情。TWICE除演唱中文歌「日不落」，也宣布明年台北大巨蛋加場演出。
子瑜在演唱會尾聲念出手寫信，信中提到已經聽到粉絲的聲音，從練習生開始內心一直有矛盾，喜歡唱歌跳舞並在心中期待哪天能成為明星，希望的火苗一直在她的心裡，雖然知道辛苦仍需堅持到底，「很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。」
TWICE演唱會共吸引5.5萬名歌迷同樂，並以THIS IS FOR、Strategy、MAKE ME GO、SET ME FREE揭開序幕，子瑜以台語說：「你好，我是子瑜，我很想你們，你們有想我嗎？多謝！」
子瑜又以中文說：「這是我跟成員第一次到高雄演唱會，我知道你們等我很久，也知道你們做了很多應援，你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，我非常開心，今天一起玩得愉快好嗎？」
隊長志效開場以中文誤說：「我的名字怎麼樣？」時，子瑜以中文提醒是：「我的名字是什麼？」日本成員Momo以台語說：「你吃飽了嗎？」後也說這是子瑜教的台語。
演唱會進行約1小時後，TWICE邀請全場觀眾站起來跟著音樂搖擺，這時鏡頭拍到子瑜坐在台下的爸爸，成員娜璉笑說：「子瑜的爸爸還坐著。」其他成員則緩頰說：「聽說他都沒有坐下來欸。」
子瑜表示，「我的心中有熱情，但也因為一次次對自己的失望而感到有挫折。那個喜歡唱歌跳舞的我，沒想到會成為我人生中這麼大一部分。」她並說：「我知道那道光芒沒有消失過，我會讓它繼續被點燃。」
演唱會尾聲，TWICE翻唱中文歌「日不落」後，四面台螢幕出現THIS IS FOR TAIPEI字樣，日期除了之前宣布的明年3月21日外，又多了3月22日。隨著現場安可聲連續不斷，透明螢幕再度升起，TWICE重返舞台演唱TT，子瑜最後也高喊：「我們台北見！」
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 13 小時前
子瑜攜團員首次家鄉開唱 媽媽感動又驕傲：明年大巨蛋見
南韓人氣女團TWICE上週末在高雄開唱，台籍成員子瑜的媽媽黃燕玲今（24日）晚間發文，表示在台下看到女兒與團員全力演出，令她感動又驕傲，她也感謝應援的高雄市府、高雄捷運、贊助台灣美食的店家及全球ONCE，並期待明年在台北大巨蛋再次相見。鏡新聞 ・ 3 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 17 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 8 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前