子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台

記者林汝珊／台北報導

TWICE成員周子瑜將首次以大型演唱會形式「回到家鄉」開唱。（圖／翻攝自TWICE臉書）

南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。大批粉絲提前湧入小港機場準備接機，而目前在台中拍戲的男神玉澤演，更還發限時動態歡迎TWICE來台，逗笑大家。

玉澤演曬貼文，歡迎TWICE來台。（圖／翻攝自IG）

出道10年的TWICE本週六、日將於高雄開唱，不過成員彩瑛因身體狀況暫時無法演出，本次台灣場將「9缺1」上台。子瑜因昨晚於東京參加時尚活動，因此結束後會分開來台，其餘7人約於下午2點15分抵達小港國際機場。

不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。

