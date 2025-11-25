子瑜恩師曬合照遭酸！怒反擊：會蹭到你下地獄

娛樂中心／張予柔報導



韓國女團TWICE出道10年，睽違多年降臨高雄國家體育場開唱，現場湧入大批粉絲朝聖。身為台灣成員周子瑜重返家鄉舞台，成為全場焦點，不但以中文和台語向歌迷問好，還興奮喊道「終於帶著成員們一起來高雄了！」瞬間讓全場粉絲情緒炸裂。不過最感動的不只有粉絲，當年第一個挖掘出子瑜潛力、讓她站上舞台的舞蹈老師嘻小瓜，也特地到場力挺，並曬出兩人的後台合照。









13年前慧眼看見她！子瑜恩師曬後台合照遭酸怒嗆：會蹭到你下地獄

嘻小瓜在社群平台發文，表示自己可以大聲的說「是我先看到的」，並回憶了13年前跟子瑜見面的故事。（圖／翻攝自IG＠kuakua_0629）

嘻小瓜透露，首次跟子瑜見面是在13年前，他在舞蹈教室任教，而僅國中年紀的子瑜正跟著他學舞。直到半年後舉辦的成果發表會，「我覺得女孩非常的高很適合站中間，也不知道為什麼就很喜歡這個女孩，所以就決定讓她站在C位」。這個選擇，也成為她被韓國經紀公司注意、踏上偶像之路的起點。





嘻小瓜坦言，很榮幸跟驕傲的能參與她的成長歷程，並提到很少發私下互動照片，因不想被說是「蹭」。（圖／翻攝自IG＠kuakua_0629）

最後子瑜經歷練習生的磨練、參加選秀節目後順利出道，成為TWICE成員紅遍全球。嘻小瓜回憶這段過程坦言，很榮幸跟驕傲的能參與她的成長歷程，他也提到，雖然過去演唱會常會分享合照，很少發私下見面的照片，只因不想被說是「蹭」、「不熟」，所以不想藉由社群媒體來證明，我們的友情或者熟悉度。

有網友冷嘲熱諷，質疑他「又來蹭」，嘻小瓜硬起來回嗆「會蹭到你下地獄當天」。（圖／翻攝自IG＠kuakua_0629）

他形容兩人的友情像是「奇蹟般的相遇」，看完演唱會回家後，情緒整個湧上來，忍不住在家大哭「謝謝妳一堅持、努力、相信著」貼文曝光後，網友紛紛留言「謝謝你的慧眼」、「謝謝你當年看到他讓她可以發光發熱」不過又有網友冷嘲熱諷，質疑他「又來蹭」，對此，嘻小瓜罕見硬起來回嗆「會蹭到你下地獄當天」該留言吸引了超過千名網友按讚支持他。

韓國女團TWICE出道10年，台灣成員周子瑜終於在11月22、23日降臨自己的家鄉開唱。（圖／翻攝自IG＠thinkaboutzu）







