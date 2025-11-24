子瑜才離台！黃安又發聲 「愛國宣言」小粉紅都嗨了

黃安在子瑜離台後發文。（圖／翻攝自黃安微博）





南韓女團TWICE出道10年首度在台開唱，22、23日一連兩天登上高雄國家體育場，並在今（24）日一早搭機離台，台灣成員子瑜被問到這趟開不開心，也點頭回應。不過當年掀起「國旗風波」的黃安又再度發文。

TWICE出道10年首度在台開唱。（圖／讀者提供）

TWICE出道10年首度在台開唱。（圖／讀者提供）

回顧當時事件，年僅16歲剛出道的子瑜，因為在節目中拿著台灣國旗，被黃安舉報台獨，中國網友更是紛紛辱罵、抵制，經紀公司JYPE為了不失去中國市場，讓子瑜拍影片道歉，TWICE也從未來台活動，直到今年才解封。

廣告 廣告

黃安今天在微博曬出女籃世界盃決賽，中國與美國隊唱國歌時的影片，並寫下「我是中國人，除了祖國，沒有人會愛我。有一天美帝瞧上我，只有兩個原因：一、看上我兜裡的錢錢。二、要我當漢奸。去你大爺的吧！」最後還不忘幫中國隊加油，甚至自嘲「好幼稚」，這番「愛國宣言」也讓小粉紅都嗨了。

黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）



【更多東森娛樂報導】

●中國再出手！便衣警突闖現場喊卡 日音樂人錯愕沮喪

●終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了

●害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟

