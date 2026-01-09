子瑜把內衣穿在外面！最新寫真照曝「辣到藏不住」 新照曝光再掀暴動

娛樂中心／台北報導

TWICE成員周子瑜今（9）日分享一組工作拍攝花絮照，畫面中她以粉色系內衣造型搭配休閒單品入鏡，整體風格在甜美與率性之間取得平衡，清新又不失自信氣場，照片曝光後立刻引發粉絲熱烈討論。

從照片中可見，周子瑜以簡約妝容襯托自然輪廓，長髮垂落肩側，搭配粉色調造型，呈現出成熟卻不流於張揚的時尚感，背景則是攝影棚拍攝現場，顯示這組照片為工作拍攝過程中的紀錄畫面。她舉手投足間展現專業模特兒般的鏡頭掌握力，也讓不少網友讚嘆她近年在氣質與風格上的轉變。

子瑜把內衣穿在外面，展現不同的穿搭氛圍。（圖／翻攝自臉書）

不少粉絲留言表示，周子瑜不僅外型亮眼，更重要的是整體氣場越來越自信也有人認為，她成功把內衣造型拍出時尚態度，而非單純展現身材，顯示其在鏡頭前的表現力與成熟度大幅提升。近年周子瑜在音樂、代言與時尚領域皆持續發光，不僅團體活動穩定，個人曝光度也逐漸攀升，這組造型照再度掀起話題。

