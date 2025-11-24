子瑜抵韓國發文了！後台私照放送：回家真好

子瑜回韓國首發文，甜喊「回家真好」。（圖／IG@thinkaboutzu）

南韓人氣女團TWICE 23日完成在高雄一連2天的演唱會，並宣布將在明（2026）年3月登上台北大巨蛋，令許多粉絲期待再度相見。不過，女孩們24日一早就搭機飛回韓國，台灣成員子瑜則在返抵韓國後發文，並以中文寫下：「回家真好。」

子瑜24日上午11點多在社群曬出10張照片，只見她身穿表演服進行梳化，並與隊友們一同在後台準備，還包含2天與粉絲的大合照、高雄體育館的高雄字樣，以及粉絲贈送的祝福花籃，讓她開心又滿足地寫下：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好。」

貼文曝光後，不到1小時就累積25萬人朝聖，並紛紛留言回應，「歡迎回家」、「請常常帶賊賊（姐姐）們回來玩」、「子瑜我們愛你」、「謝謝妳這10年不放棄的堅持了下來！明年大巨蛋見」、「子瑜真的是我們的驕傲」、「第四張那個封鎖線超台，超愛」、「歡迎回家，還要再回家」。

此外，子瑜的隊友Momo、娜璉、志效在這2天演出中，都陸續透過社群發文致謝ONCE（粉絲名），還以繁體中文高喊「謝謝」及分享在高雄的日常。子瑜則高興終於站上家鄉的舞台，寫信吐露一直以來的心聲，大大感謝家人、粉絲的支持，23日演唱會尾聲，全員更加碼演唱夯曲〈TT〉，帶給粉絲們滿滿的感動和驚喜。

