子瑜掏「小抄」哽咽曝打拼心聲：曾經想家、想放棄

台灣成員周子瑜所屬的南韓女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，今（11/22）起2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，演唱會尾聲，周子瑜拿出小抄，透露自己常有想放棄、想家的時候，「曾經的火苗變得很渺小」，但是那道火苗未熄滅，她會用自己的力量讓心中火苗再次燃起，有一天會成為最耀眼的火焰。

等了10年，終於回到家鄉開唱的子瑜在演唱會尾聲拿出小抄表示，「我準備了一些話，念給你們聽可以嗎？」台下一片說好，接著她一字一句吐露：「從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫折、有孤單、有渴望也有相信，出道前，我只是因為喜歡在家裡自己唱歌、跳舞，內心偷偷許願，期待自己會不會有一天成為明星。」

子瑜說：「從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇，好幾次我想要放棄 ，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。可是，在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助。」

子瑜接著說：「努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，曾經的火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這，我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，我知道那道火苗從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水。」

子瑜最後說道：「也許沒有終點，但我會用我的力量讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰」。她感性地說：「我想感謝每一位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們，謝謝你們等了這麼久。」

TWICE在22日高雄場官網照。取自X@JYPETWICE

