子瑜撂台語「我很想你們」！曝彩瑛缺席很內疚 TWICE驚喜宣布「3月大巨蛋加場」連唱2天

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

韓國女子天團TWICE今（23）晚在高雄國家體育場舉行《This Is For》演唱會第二場，吸引5.5萬名歌迷前來狂歡。台灣成員周子瑜當場撂起台語向粉絲們問候「我很想你」，並跳起SOLO曲DIVE IN，讓粉絲們開心不已，更驚喜的是，演唱會尾聲大螢幕秀出明年台北場加場資訊，將在臺北大巨蛋於明年3月21、22日連唱2天。

TWICE在高雄演唱會進入第二天，主辦單位驚喜宣布明年大巨蛋加場。（圖／翻攝自TWICE X）

TWICE高雄演唱會第二場，以THIS IS FOR、Strategy、MAKE ME GO、SET ME FREE做為開場，子瑜更以台語向粉絲們打招呼：「你好，我是子瑜，我很想你們，你們有想我嗎？多謝！」隨後子瑜再以中文向大家告白：「這是我跟成員第一次到高雄演唱會，我知道你們等我很久，也知道你們做了很多應援，你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，我非常開心，今天一起玩得愉快好嗎？」兩句話引爆粉絲歡呼。

廣告 廣告

周子瑜用中文、台語向粉絲問候。（圖／周子瑜IG）

其他TWICE成員也紛紛用中文、台語和粉絲問好，隊長志效一度口誤問台下觀眾「我的名字怎麼樣？」，子瑜隨即以中文糾正：「我的名字是什麼？」日本成員Momo則以台語問候眾人：「你吃飽了嗎？」並表示這是子瑜教的，有趣互動逗得台下笑聲連連。

儘管TWICE正在台灣巡演，但是成員彩瑛本次卻因健康因素而缺席。對此子瑜向粉絲轉達彩瑛的心情，表示彩瑛私下向她道歉，自責『沒能一起來到這邊跟大家見面』很內疚，子瑜則安慰她很快就能恢復，並加入明年的台北場。在子瑜為彩瑛傳話後，主辦單位也公布驚喜：明年台北大巨蛋場除了3月21日，將再加碼一場22日，連唱兩天。

最後，子瑜也承諾與歌迷們在台北相見，她說道：「謝謝你們十年的陪伴，我們會再來的！」

更多FTNN新聞網報導

沒搶到高雄場？TWICE世界巡演再加碼 明年3月首登台北大巨蛋！

TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」

TWICE彩瑛身體出狀況！暫停活動到年底 「確定缺席高雄演唱會」

