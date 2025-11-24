子瑜攜團員首次家鄉開唱 媽媽感動又驕傲：明年大巨蛋見

子瑜媽媽（左）表示在台下看到TWICE賣力演出，她既感動又驕傲。（翻攝自黃燕玲X、子瑜IG）

南韓人氣女團TWICE上週末在高雄開唱，台籍成員子瑜的媽媽黃燕玲今（24日）晚間發文，表示在台下看到女兒與團員全力演出，令她感動又驕傲，她也感謝應援的高雄市府、高雄捷運、贊助台灣美食的店家及全球ONCE，並期待明年在台北大巨蛋再次相見。

TWICE迎來成團10週年，上週末於高雄世運主場館舉行2場演唱會，也是子瑜首次帶團員在家鄉登台，2場活動吸引大批粉絲到場，成員更以中文、台語與粉絲互動，現場多次掀起感動氣氛，讓不少粉絲落下淚水。

黃燕玲今晚在X發文分享，坐在台下看著子瑜與團員在舞台全力以赴的樣子，她既感動又驕傲，演出的餘韻至今未散，她表示，TWICE不只是在表演，而是在用自己最喜歡的方式，把能量與快樂傳給台下每一個人；看到子瑜在舞台上那麼穩定、自信、又享受其中，讓她感到很踏實。

黃燕玲同時感謝高雄市政府的城市燈光規劃、高捷的活動視覺與廣播配合、店家提供的家鄉伴手禮與小吃、陶子贊助的演唱會早餐、親友的祝賀，以及全球ONCE的支持與喜愛，她期待明年在台北大巨蛋再與大家見面，並邀粉絲關注下一期「玲氏物語」，看看是否能找到自己的應援身影。